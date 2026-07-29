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老將前鋒格林（Draymond Green）在今年休賽季跳出合約後，最終確定重返金州勇。根據ESPN權威記者查拉尼亞（Shams Charania）報導，格林與勇士達成一份1年2770萬美元的續約合約。諷刺的是，這份新合約的金額與他當初為了給勇士薪資空間追求詹姆斯（LeBron James）而跳出的球員選項金額完全相同。格林簽下這份合約後，將迎來效力勇士的第15個賽季。在現役球員中，僅有同隊的當家球星柯瑞（Stephen Curry，將邁入第18個賽季）在單一球隊的效力時間比格林更長。然而，這很有可能是這支四冠王朝核心成員共同奮戰的最後一個賽季。目前柯瑞（38歲）、格林（36歲）以及巴特勒（Jimmy Butler，36歲）都將在下個賽季結束後成為完全自由球員。雖然總教練科爾（Steve Kerr）已簽下多年續約合約，但這支核心陣容整體年齡偏大，下賽季充滿了「最後一舞」的氛圍。詹姆斯最終選擇以老將底薪加盟費城76人。格林在自己的播客節目中透露了他認為詹姆斯最終沒有選擇勇士的原因：「我覺得詹姆斯始終無法跨越兩隊過去的交手歷史，我完全可以理解。大家心裡都知道這是一道坎，問題不在於勇士這支球隊或球團高層，而是過去的宿敵歷史。我們生活在一個人人都能發表意見的時代，如果他來到勇士，外界絕對會把他罵翻：『看吧，你跑去跟柯瑞抱團了。』這項考量在決策中佔了很大一部分，也是勇士最終沒能拿下詹姆斯的主因。」格林補充指出，當年杜蘭特（Kevin Durant）加盟勇士後遭受的輿論批評，也是詹姆斯考量的一大因素。即便詹姆斯已握有4座例行賽MVP與4座總冠軍，歷史地位極為穩固，但加盟勇士所承受的輿論壓力顯然會遠大於選擇76人。勇士上賽季僅繳出37勝45敗的成績，止步於附加賽，主要原因在於嚴重的傷病潮——巴特勒在1月因膝傷整季報銷，柯瑞因右膝傷勢缺席27場比賽，摩西·穆迪（Moses Moody）也在3月接受了膝蓋手術。儘管錯失詹姆斯，勇士在休賽季仍陸續補強並簽回多名自由球員，包含霍福德（Al Horford）、波爾津吉斯（Kristaps Porzingis）、梅爾頓（De'Anthony Melton）與巴塞（Charles Bassey）；僅有昆騰·波斯特（Quinten Post）轉戰灰熊。新賽季格林將與霍福德、波爾津吉斯以及獲選夏季聯賽MVP的新秀長人倫德伯格（Yaxel Lendeborg）共同築起勇士禁區防線，力拚重返季後賽。