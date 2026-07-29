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費城76人在自由市場大展身手後，為了維持陣容與薪資空間的彈性，於今（29）日發動了一筆小規模但至關重要的交易。根據ESPN權威記者查拉尼亞（Shams Charania）報導，76人將二年級前鋒布魯姆（Johni Broome）及一枚二輪選秀權送至洛杉磯快艇，換取部分現金。這筆交易對76人最大的意義在於釋放了財務與操作靈活度。在先後引進詹姆斯（LeBron James）、布朗（Jaylen Brown）與波普（Kentavious Caldwell-Pope）等重量級球星後，球隊的薪資空間面臨極大壓力。透過送走布魯姆下賽季215萬美元的薪資，76人成功空出了一個球員名額來簽下卡德威爾-波普，同時將總薪資控制在2.073億美元。這個數字雖然超過了2億美元的豪華稅門檻，但成功壓在2.09億美元的「第一層土豪線（First Apron）」之下。這意味著76人未來不會受到硬工資帽的嚴格限制，仍可在先簽後換的交易中接收球員，並保有使用全額中產特例的資格。如果未來有重大交易機會，他們也保有引進高薪球員的彈性。除了重量級球星加盟外，76人籃球營運總裁甘西（Mike Gansey）在綠葉球員的補強上也展現了出色的精算能力。將1500萬美元的非繳稅中產特例，分別用來簽下韋德（Dean Wade，900萬美元）與西蒙斯（Anfernee Simons，600萬美元）。以1年340萬美元的合約網羅前尼克隊長人胡克波提（Ariel Hukporti）。為了正式簽下詹姆斯（2年800萬美元老將底薪），球隊稍早裁掉了泰瑞（Dalen Terry）；隨後卡德威爾-波普在與灰熊買斷合約後，也將以1年390萬美元加盟（其中僅有240萬美元計入團隊薪資）。這些極具成本效益的補強，都沒有進一步傷害球隊的薪資結構。在此次交易中被送往快艇的布魯姆，是2025年選秀會第35順位的新秀，具備出色的籃板與防守潛力。不過他上賽季因右膝半月板撕裂僅在NBA出賽11場，將新賽季的合約送走對76人而言是必要的取捨。經過這系列的操作，76人帳面上的陣容已相當驚人。原本由恩比德（Joel Embiid）、馬克西（Tyrese Maxey）及新星艾吉康（V.J. Edgecombe）組成的核心，如今又加入了詹姆斯與布朗；替補席上則有韋德、西蒙斯、波普，以及菲隆二世（Labaron Philon Jr.）、愛德華茲（Justin Edwards）與博納（Adem Bona）等年輕戰力。76人不僅組建了極具深度的陣容，還完美避開了嚴苛的薪資限制。這賦予了他們在賽季中隨時調整陣容的自由度，這也是克里夫蘭騎士、紐約尼克等東區競爭對手目前難以匹敵的優勢。