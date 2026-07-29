我是廣告 請繼續往下閱讀

母嬰品牌HAHABABY抄襲疑雲持續延燒，創辦人二伯團隊繼月中初步說明後，昨（28）日終於再度發布聲明表示，因為快速開發過程沒能完整保留設計和製作紀錄，讓外界產生疑慮感到抱歉，引起討論的商品則會下架。近日有網友分享先前到該公司面試「網拍美編設計」的心得，透露除了著重本身繪圖技能，還強調要能隨機應變，以應付快節奏的工作內容，再度被質疑「不是說商品開發過程很漫長嗎」。網友在面試網站分享到HAHABABY應徵「網拍美編設計」職位的心得，透露面試官除了看中本身的繪圖能力，也很強調「需要能隨機應變，以便應付快節奏的工作內容」，也有問及針對網頁優化的部分還能有什麼進步空間，雖然說是設計一職，但涉及的範圍卻很廣泛，其他網友便酸問：「不是說商品開發過程很漫長嗎，怎麼工作節奏如此快速？」之前有網友翻出HAHABABY發年終的影片，發現內部職位多為營運與行銷，並沒有具備打板與專業服裝設計能力的專職人員，質疑HAHABABY更像是一間以行銷、品牌經營為主的公司，而根據原PO面試網拍美編設計經驗可見，比起原創服飾打板及設計歷程，公司似乎更看重快速應變的繪圖與網頁優化等綜合行銷美編能力。HAHABABY昨天發布「給小哈比的一封信」，聲明中坦承因為開發過程快速，所以未能完整保留設計與製作紀錄，讓外界難以完整了解每件作品的發想與製作歷程，對於曾經引起討論的商品則已經陸續下架整理，同時宣告團隊將先停下腳步，期待未來以更完善的流程再次見面。