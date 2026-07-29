我是廣告 請繼續往下閱讀

中國海警船傳出進逼第二島鏈 壓縮台灣國際水域空間

台美就打擊非法漁業活動等簽有合作備忘錄 AIT罕曬米吉特號同框台北艦

管碧玲：中國襲擾增加 AIT此舉深具意義

古屋圭司：保護台海和平穩定理所當然

美國在台協會（AIT）昨（28）日首度在社群媒體公開台灣海巡署與美國海岸防衛隊艦艇在台灣海域同框航行的照片，引發關注。另一方面，有媒體報導指出，中國海警船近日持續向台灣東部外海推進，活動範圍已從過去距蘭嶼、綠島約30至40浬，延伸至東方約100浬處，外界推測中方此舉形同將蘭嶼、綠島作為海域基點，向外主張200浬經濟海域，恐進一步增加台海及周邊海域壓力，也不排除與AIT公開台美海巡合作畫面有關。根據《自由時報》昨報導，中國海警船近日持續「大膽」向東推進，活動範圍已抵達蘭嶼、綠島東方約100浬處，較過去多在30至40浬附近活動明顯外移，並深入日本與菲律賓重疊經濟海域，已到「第二島鏈」的門前，形同將蘭嶼、綠島視為其海域基點，進而向外主張200浬經濟海域，藉此壓縮台灣海峽的國際水域空間，想把整個台灣海峽視為中國的「內水」。而AIT昨則罕見發文曬合照表示，隨著颱風季到來，美國海岸防衛隊與台灣海巡署正密切協調多項共同海事目標，包括搜救、熱帶風暴防禦、災害救援、海洋資源保育、打擊非法捕魚及攔截海上毒品走私等，並感謝台灣在海事安全領域的夥伴關係，持續支持台灣在海事執法交流及國際合作等全球議題上做出實質貢獻。公開照片中，我方艦艇為4000噸級巡防救難艦「台北艦」（CG5005），美方則為4500噸傳奇級巡防艦「米吉特號遠洋巡邏艦」（USCGC Midgett, WMSL-757）。台北艦為海巡署「籌建海巡艦艇前瞻發展計畫」最後一艘4000噸級巡防艦，具備高壓水砲、20公釐遙控機砲、鎮海火箭彈系統及野戰醫院等級醫療艙等配置；米吉特號則隸屬美國海岸防衛隊，配備電子戰系統、57公厘艦砲、方陣近迫武器系統及艦載直升機等裝備。台美已於2021年簽署「設立海巡工作小組瞭解備忘錄」，雙方持續就保護海洋資源、打擊非法、未報告及不受規範（IUU）漁業活動，以及海上搜救等領域深化合作。針對AIT公開艦艇合影，海委會主委管碧玲昨發文表示，在中國以「假執法、真襲擾」方式破壞國際法及《聯合國海洋法公約》、挑釁區域和平之際，AIT主動公開台美海巡艦艇同框畫面，深具象徵意義，也展現美方維持西太平洋安全與和平的決心。「日本台灣友好議員聯盟」會長古屋圭司昨也針對此事表示，相關海上交流是為了保護台海和平穩定，也是理所當然的事。聯盟年度行動計畫也主張，台灣、日本、美國、歐盟及澳洲等共享普世價值的國家應加強連結，並持續強化自由開放的印太戰略。另對於中國海警船在東海、南海活動，古屋圭司指出，類似騷擾過去就曾發生，日本將依據國際法，與國際社會攜手應對。