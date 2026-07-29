我是廣告 請繼續往下閱讀

洛杉磯道奇隊總教練羅伯斯（Dave Roberts）於28日（台灣時間29日）在主場迎戰西雅圖水手隊的賽前記者會上，針對32歲球星大谷翔平以投手身分重返球場的進度帶來了壞消息。大谷因左膝發炎，復出投球的計畫面臨停滯，若持續延宕，甚至必須重新建立投球體力。大谷翔平在下半季目前僅以打者身分上場。他曾在12日針對左膝不適接受潤滑劑注射治療，並於22日進入牛棚。然而，他卻臨時取消了原訂於25日的第2次牛棚練投，且自24日之後便沒有在場上進行任何傳接球訓練。對此，羅伯斯解釋：「當他投球著地、將重心轉移到前腳（左腳）時，會感到些許不適。投球時身體會承受極大的力量，尤其是身體旋轉所產生的扭力，這正是問題所在。」大谷自7月3日對戰教士隊後，便再也沒有進行實戰登板，至今已遠離投手丘超過3周。當被媒體問及若情況持續拖延，是否需要從頭開始重新建立投球數與體力時，羅伯斯坦言：「沒錯，我們正逐漸接近那個階段。畢竟他是先發投手，如果沒有持續進行投手訓練而空窗了3週、4週甚至5週，那麼到某種程度上，就必須重新來過，重新累積投球數與體力。」羅伯斯也承認，目前大谷何時能再次投球或進牛棚，球隊完全沒有具體的時間表。儘管投手復健受阻，但羅伯斯強調大谷的左膝狀況並不影響打擊與跑壘。他表示：「他一直說跑步不會影響膝蓋，最近他也跑得更賣力了，這顯示他的膝蓋狀況對於跑步和揮棒並沒有造成任何障礙。」此外，針對道奇其他傷兵，羅伯斯透露史奈爾已在小聯盟進行實戰登板，是投手群中復健進度最快的一位；而葛拉斯諾則預計在明天進行實戰打擊練習。