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▲陳為民提問劉邦友血案兇手在哪，里長幫乩身翻譯溝通。（圖／台視官方頻道YouTube）

韓國巫師競賽節目《天機試煉場》今年2月播出後爆紅，其中的算命、通靈話題讓人看了毛骨悚然，近日台視則挖出節目《飛越星期天》30年前找來10名乩身錄影的片段。只見當天10位來自不同宮廟的乩身竟同時起乩，讓現場亂作一團，相當精采，這刺激的懷舊片段如今在網路上引起討論，網友看了更不禁直呼：「1996年台灣有自己的『天乩試煉場』」。台視時光機近日在Threads發文，分享30年前《飛越星期天》的錄影片段，只見該集的主持人是費玉清、陳美鳳、張衛健、陳為民，節目組當天找10位信奉不同神明的乩童，要驗證他們的真偽，更請來精神科醫師與宗教學者要分析這神奇景象。節目錄到一半時，就有不少乩身陸續開始有反應，不停抖動身體、打哈欠甚至搖頭晃腦，接著立刻有人被神明附體。陳為民見狀馬上提問「劉邦友血案的兇手在哪？」天上聖母的乩身聽後口中唸唸有詞，主持人則請里長進行翻譯，里長隨後代為表示，神明說這會有行政機關來處理，祂不方便說太多，含糊不清的回答讓人不免懷疑真實性。而這出考題給乩身的環節，恰恰與《天機試煉場》類似，讓這段懷舊節目片段曝光後，在Threads引發熱議，吸引179萬人觀看、4萬人按讚，就連網紅阿翰也現身留言：「走太前面了吧！ 要不是畫質不好，還以為我在看Netflix」。其他網友也紛紛留言直呼：「1996年台灣有自己的『天乩試煉場』」、「為什麼以前台灣的綜藝可以那麼瘋，領先全球，笑死」、「主持人很敢問，竟然問劉邦友血案，乩童應該冷汗直冒吧，如果亂講黑白兩道都不會放過他」、「張衛健看起來很想下班」、「沒想到陳為民敢問這種問題，那個年代已經如此開放了嗎」、「怎麼會有這麼珍貴的畫面！領先韓國《天機試煉場》30年」。