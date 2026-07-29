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波士頓紅襪新援米德（Curtis Mead）的轉隊首秀，竟成為短期內最後一戰。他遭94.9英里速球擊中左手，初步X光檢查雖呈陰性，隔天因手腕持續僵硬、疼痛接受進一步檢查，確認左手腕骨折，將進入10天傷兵名單，目前沒有歸隊時間表。紅襪則先從3A拉上內野工具人索賈德（Nick Sogard）頂替。這起傷勢之所以受到台灣球迷關注，在於紅襪日前正是為了將米德放進大聯盟名單，把鄭宗哲（Tsung-Che Cheng）下放3A。如今米德只出賽1場就長期缺陣，紅襪內野配置再度出現變數，但鄭宗哲並未第一時間獲得召回，顯示他目前仍不是球團補缺的首選。米德被觸身球擊中後一度留在場上，直到下個半局才被換下。當時診斷為左手腕挫傷，X光也沒有發現異常，他本人甚至表示手掌仍能施力，只在旋轉手腕時感到疼痛。不過手腕骨折有時不一定能在第一時間透過X光清楚顯示。米德隔天醒來後症狀未改善，後續檢查才確認骨折。他將返回波士頓接受手部專科醫師評估，目前也尚未確定是否需要手術。紅襪日前送出左投厄利（Connelly Early），從國民換來能守多個內野位置的米德，希望補強陣容深度；這筆交易也已列入兩隊官方異動紀錄。米德本季在小聯盟繳出17轟、OPS 0.851，原本有機會分擔一、二、三壘與指定打擊工作。如今首秀就骨折，紅襪不只暫時失去交易補強戰力，也必須重新調整內野輪替。米德缺陣確實少了一名與鄭宗哲競爭內野席次的球員，但紅襪第一時間選擇召回索賈德，而不是把鄭宗哲拉回大聯盟，反映索賈德目前在40人名單、守位彈性或近期狀態上，仍較符合球團需求。不過，對鄭宗哲而言，真正重要的不是米德受傷就能立即回歸，而是紅襪內野傷兵增加後，後續是否還需要補充人手。只要他能在3A維持上壘、速度與多守位的價值，米德缺陣仍可能替他重新打開大聯盟窗口。