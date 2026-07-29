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衛冕軍洛杉磯道奇力拚世界大賽3連霸，外界原以為球團會在交易大限前繼續砸重本補強，沒想到隨著傷兵陸續回歸，道奇也可能反過來成為賣家。《The Athletic》隨隊記者沃（Katie Woo）透露，左投洛爾（Eric Lauer）與外野手寇爾（Alex Call）都可能成為交易籌碼，至於老虎王牌史庫柏（Tarik Skubal），只要底特律願意開放交易，道奇仍會持續追蹤。但球團目前更可能先清理陣容邊緣球員，再視市場情況決定是否發動重磅交易。洛爾加盟道奇後表現穩定，能擔任先發也能支援長中繼，但隨著史奈爾（Blake Snell）、葛拉斯諾（Tyler Glasnow）等傷兵接近回歸，他進入季後賽先發輪值的可能性不大，就連擠進後援名單都有難度。與其讓洛爾留在板凳，道奇可能趁他的交易價值仍高時送走，換回內野中線、捕手或高階先發投手新秀。寇爾目前在道奇外野輪替中的空間也愈來愈小。隨著多名野手歸隊，他的出賽順位可能繼續下滑，因此同樣被列入交易討論。不過寇爾具備速度、選球與多守位能力，加上今年交易市場缺少右打者，對需要板凳深度的季後賽競爭球隊仍有吸引力，道奇有機會用他換回中低階新秀。道奇也評估補進另一名捕手，但定位僅是第3號捕手或短期替補，並非重大補強需求。球團希望增加保險，不代表對拉辛（Dalton Rushing）失去信心。換句話說，道奇交易大限的策略可能不是單純堆疊球星，而是先整理擁擠名單、補強農場，再等待史庫柏等真正能改變季後賽戰局的王牌進入市場。