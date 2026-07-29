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熊本逾150處公共設施暫停開放 景點也受影響

商家停業檢查災損 部分地區仍停水

擔心重演2016年經驗 居民警戒餘震

建築出現裂縫 部分員工請「災害假」返家整理

日本熊本縣28日發生規模7.1強震、最大震度7後，當地災後復原工作持續進行。熊本市政府公布最新資訊顯示，為確認建築物受損情形及確保民眾安全，目前已有超過150處公共設施暫停開放。當地餘震持續發生，也讓居民憂心2016年熊本地震「主震後再發生更大地震」的情況重演。根據英國廣播公司（BBC）報導，據熊本市防災單位公布的最新清單，強震發生後，全市已有超過150處公共設施暫停對外開放。受影響設施包括學校、社區活動中心、體育館、圖書館等公共場所，部分文化及觀光景點也暫停營運，其中包含熊本市現代美術館，以及可容納約1萬5000人的水前寺競技運動公園，該場館平時舉辦田徑、足球等多項賽事。地方政府表示，相關設施將待完成安全檢查及災損評估後，再視情況陸續恢復開放。居住在熊本的英國籍教師布徹（Sam Butcher）接受訪問時表示，地震發生後，市區多數商家都已暫停營業，優先確認建築物及店內設備是否受損。他指出，自己居住的大樓目前仍沒有自來水供應，而地震發生數小時後，當地依然持續出現餘震，居民神經緊繃，不敢掉以輕心。布徹表示，不少熊本居民至今仍記得2016年熊本地震的經驗，當時先發生前震，兩天後又出現規模更大的主震，因此這次大家都擔心，未來是否還會出現更強烈的地震。他說，現在許多人都提高警覺，密切留意官方發布的最新防災資訊，不敢因主震結束就放鬆戒心。布徹也提到，目前市區不少建築物外牆已可見明顯裂縫，震災造成的損害仍有待全面清查。他表示，一些企業已允許員工申請「災害假」（disaster leave），返家檢查房屋狀況，或整理因地震受損、散落的家具與物品，希望盡快恢復正常生活。隨著餘震持續發生，熊本各地的災後復原工作仍在進行中，當局也呼籲民眾避免進入尚未完成安全檢查的建築物，並持續留意餘震及相關避難資訊。