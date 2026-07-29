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富邦悍將隊啦啦隊Fubon Angels韓籍成員李珠珢來台發展1年半，面對粉絲要求幾乎來者不拒，不過昨天晚間在大巨蛋應援時，一名男性粉絲擅自進入到管制區戳女神的背部要送禮物，引起現場觀眾譁然和不滿，李珠珢驚恐的表情也被錄下，網友看了影片直問：「保鑣在幹嘛？」球迷在社群平台分享影片，可見李珠珢坐在應援區的位置上照鏡子整理頭髮，這時突然有一位男粉絲刻意繞過紅龍逕自走到管制區，伸出手戳了戳李珠珢的背部，示意要將手中的紙袋交給她，李珠珢一轉頭先是看了男粉絲一眼，接著收起笑容、瞪大眼睛快速看向保鑣的位置，明顯受到輕微驚嚇。許多在現場的球迷目睹這一幕，不約而同爆出「欸」的質疑聲，大批網友也傻眼表示：「直接摸上手臂...」、「嚴厲斥責...大家請不要做不好的示範」、「這些老鼠屎可以變成黑名單嗎」、「親愛的攝影師們，請保護天使。如有必要，請果斷介入」、「去年在大巨蛋就發生過一次了」、「太誇張了！保鑣在幹嘛？」2024年6月至7月間，一名許姓球迷因為違規闖入球場管制區送冰粽給啦啦隊員遭阻攔，並以「為什麼台南Josh可以」等言論發文抗議，隨後更持續做出惡意騷擾啦啦隊員的極端行為，最終遭球團列入黑名單並報警處理，如今李珠珢又在工作時被球迷戳背強迫送禮，讓外界再度憂心啦啦隊女孩們的人身安全。