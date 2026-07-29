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▲台灣虎航慶祝世界老虎日，推出機票促銷活動。（圖／翻攝虎航官網）

星宇航空獲得「亞洲年度最佳貨運航空公司 (Airline of the Year - Asia - Cargo)」肯定

星宇航空憑藉亮眼的全面成長數據， 以及國際級的安全與特殊貨物處理能力，在亞太市場中脫穎而出， 斬獲「亞洲年度最佳貨運航空公司 (Airline of the Year - Asia - Cargo)」至高殊榮。



▲星宇航空獲得「亞洲年度最佳貨運航空公司 (Airline of the Year - Asia - Cargo)」肯定。（圖／星宇航空提供）



台灣虎航表示，今天7月29日是「世界老虎日」，虎航也推出機票促銷活動，飛往韓國、日本、越南、泰國四個國家航線最低單程未稅價1199元起，活動促銷日期今（29）日10:00開賣，將至明（30）日23:59止。今日為世界老虎日，虎航也提到，凡於此活動期間透過台灣虎航官網及官方 APP 購票，每售出一張機票，台灣虎航即提撥新台幣 10 元捐贈予「荒野保護協會」，一起支持野生動物保育與自然棲地守護。優惠日期：2026年7月29日10:00－7月30日23:59優惠航線：▪️韓國航線：單程未稅1199元起▪️日本航線：單程未稅1599元起▪️越南航線：單程未稅1799元起▪️泰國航線：單程未稅 2899元起另外，星宇航空則表示，由《Air Cargo Week》主辦的「2026 世界航空貨運大獎（World Air Cargo Awards, WACA）」日前於上海隆重揭曉。