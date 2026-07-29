我是廣告 請繼續往下閱讀

「詹皇」詹姆斯（LeBron James）今夏確實曾認真考慮與柯瑞（Stephen Curry）聯手，但他想加入的並不是金州勇士。ESPN記者史雷特（Anthony Slater）透露，消息人士認為詹姆斯更希望與柯瑞在其他球隊合作，而非穿上勇士戰袍，這也可能是勇士始終未真正成為他最後落腳處的關鍵。詹姆斯最終選擇加盟費城76人，與恩比德（Joel Embiid）、馬克西（Tyrese Maxey）及布朗（Jaylen Brown）挑戰生涯第5冠。詹姆斯與柯瑞在2024年巴黎奧運攜手奪金後，外界便不斷期待兩名世代巨星能在NBA成為隊友。兩人彼此欣賞，但詹姆斯與勇士之間有過太深的競爭歷史，雙方曾連續4年在總冠軍賽交手；格林（Draymond Green）也認為，外界可能如何評價這項決定，以及加盟昔日宿敵對歷史地位的影響，都是詹姆斯有所顧慮的原因。換句話說，詹姆斯不是不想與柯瑞合作，而是不希望合作方式變成「投奔勇士」。若由柯瑞離開灣區，兩人在第三支球隊聯手，承受的輿論壓力可能相對較小，但柯瑞幾乎已將整段生涯與勇士綁在一起，要求他在生涯後期離隊，本身就缺乏現實性。勇士真正能吸引詹姆斯的主要籌碼就是柯瑞，但整體陣容並未讓他相信具備足夠爭冠把握。巴特勒（Jimmy Butler）預計要到球季較後段才能復出，除柯瑞外，勇士缺少正值巔峰的全明星級戰力；今夏甚至曾傳出球團希望交易得到戴維斯（Anthony Davis），藉此提高招募詹姆斯的吸引力。然而戴維斯所屬的巫師並未積極推動交易，勇士無法組成詹姆斯、柯瑞與戴維斯的豪華核心，最後也失去競爭力。詹姆斯則轉向陣容更完整的76人，以低價合約正式加盟，球隊同時擁有恩比德、馬克西與布朗，紙面上的爭冠條件顯然更符合他的生涯末期需求。詹姆斯並非排斥與生涯最大宿敵合作，甚至對「詹柯聯手」抱持興趣；真正讓交易破局的，是勇士陣容、競爭力與歷史包袱。若勇士能再補進一名頂級球星，結果或許不同，但僅靠柯瑞一人，仍不足以說服詹姆斯把最後一次重大選擇押在金州。