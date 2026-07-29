我是廣告 請繼續往下閱讀

義大利國家足球隊在經歷連續三屆無緣世界盃的低谷後，迎來了熟悉的領航者。義大利足球協會（FIGC）主席喬瓦尼·馬拉戈（Giovanni Malagò）於今（29）日正式宣布，現年61歲的曼奇尼（Roberto Mancini）將回歸，二度擔任義大利國家隊總教練。同時，曾帶領萊斯特城奪下英超冠軍的名帥拉涅利（Claudio Ranieri）將出任技術總監。義大利在今年4月的世界盃資格附加賽敗給波士尼亞與赫塞哥維納，連續三屆錯失世界盃門票，導致前足協主席格拉維納（Gabriele Gravina）與前任主帥加圖索（Gennaro Gattuso）雙雙引咎辭職。馬拉戈在記者會上表示：「時間所剩無幾，基於種種考量，我深信羅貝托·曼奇尼是擔任義大利新任總教練的最佳人選。」這是曼奇尼第二次執掌藍衫軍兵符。他在2018年義大利未能晉級世界盃後首度接任，成功為球隊注入青春與活力，並在2021年帶領球隊在溫布利球場的PK大戰中擊敗英格蘭，勇奪歐洲國家盃冠軍。期間更創下世界足壇史上最長的37場不敗紀錄。然而，2022年世界盃資格賽爆冷敗給北馬其頓後，曼奇尼於2023年8月閃電辭職轉教沙烏地阿拉伯，當時引發不少爭議。針對三年前的突然離職，馬拉戈回應：「我們已做足了所有必要的評估，我也將這點納入考量。我了解他近期的致歉，顯然大家也做出了適當的判斷。」除了總教練人選塵埃落定，國家隊管理層也發生了重大變動。原先被任命為技術總監的傳奇球星馬爾蒂尼（Paolo Maldini）與其顧問萊昂納多（Leonardo），在就任僅16天後便於周一雙雙請辭。主因是他們屬意的總教練人選皮爾洛（Andrea Pirlo）因涉及俄羅斯博彩公司的贊助合約，任命遭到阻擋。馬拉戈證實，現年74歲的老帥拉涅利將接替馬爾蒂尼的職務，負責監督國家隊體系的技術運作與菁英足球發展。「我需要一位能與我共同決定教練人選的人，沒有共識，我的決策就沒有分量。因此，義大利迎來了新的總教練與新的技術總監。」馬拉戈說道。曼奇尼上任後的首要挑戰將是9月與10月舉行的歐洲國家聯賽（UEFA Nations League），對手包括比利時、土耳其與法國。足協主席馬拉戈對此保持務實態度，呼籲外界不要期待立竿見影的奇蹟：「新教練在首場比賽前只有兩次訓練的機會。而且自從對戰波士尼亞之後，我不認為我們有發給亞馬爾（Lamine Yamal）、姆巴佩（Kylian Mbappe）或凱恩（Harry Kane）義大利護照。我們必須用現有陣容做到最好，要知道我們同組的對手不僅都參加了世界盃，其中兩支還打進了八強。」