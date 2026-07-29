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▲蕭煌奇的老婆是短髮甜美正妹Jenny。（圖／Threads＠some_creature2021授權提供）

50歲台語歌王蕭煌奇日前才在金曲獎上，第5度拿下最佳台語男歌手獎，如今又雙喜臨門，正妹老婆Jenny Chen（陳琪臻）被爆已經懷孕3個月了。對此，蕭煌奇經紀人僅簡短回應「沒有」，詳情並未透露。而蕭煌奇與Jenny今年1月才公開登記喜訊，他也曾積極表示正在進行「做人計畫」，讓粉絲相當期待他升格人父。據《鏡週刊》報導，知情人爆料，蕭煌奇與妻子Jenny做人成功，Jenny已經懷孕3個月了。狗仔7月21日直擊兩人牽手外出，Jenny一路上相當貼心，幫蕭煌奇開門、拿傘，但她衣著寬鬆，看不出孕肚。而經紀人被問及此事時，僅匆忙回應「沒有」，被追問細節後又回答週刊「你去問爆料的人」，讓人摸不著頭緒。蕭煌奇今年1月與Jenny登記後，就說過自己不排斥生小孩，甚至已經開始按表操課，實施做人計畫。在金曲獎頒獎前夕，他更透露，蕭媽媽常許願：「如果阿奇得了金曲獎有多好！如果得金曲獎，又能有一個孫子那有多好！」可見全家人都很期待有新生命誕生。如今蕭煌奇順利拿下第5座金曲台語歌王獎盃，媽媽只剩抱孫的願望還沒實現，蕭煌奇是否能在半百的年紀當爸，令粉絲非常期待。而蕭煌奇夫妻感情也很恩愛，在金曲獎頒獎典禮上，蕭煌奇就公開向Jenny告白，認為妻子有幫夫運，笑說：「娶妻後，工作好順。」至於婚禮何時會舉行？蕭煌奇則表示暫定在2027年上半年補辦婚宴。