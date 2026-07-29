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大谷翔平（Shohei Ohtani）前翻譯水原一平（Ippei Mizuhara）因竊取近1700萬美元支付賭債入獄後，過往經歷再被翻出。日媒調查指出，他不僅曾被揭露並無加州大學河濱分校就讀紀錄，法院文件更顯示，他高中最後一年曾轉校，最終沒有正式畢業，而是取得相當於高中同等學力證明的GED（General Educational Development）。水原的量刑陳述書記載，他的學習困難延續至高中，最後一年從一所高中轉往另一所學校，最終沒有畢業，但取得GED證書。GED可證明具備高中同等學力，通常能用於升學或求職，但不等於從特定高中正式畢業。日媒另引述知情人士稱，水原曾就讀的鑽石吧高中原本在官網「傑出校友」頁面介紹他，事件爆發後相關內容遭到移除。不過校方主管機構以學生隱私為由，並未證實他是否確實從該校退學。水原2013年前往日本職棒擔任翻譯，之後因工作表現與語言能力獲得信任，並隨大谷赴美加入天使。法院文件中的前主管推薦內容也稱，他在超過20名應徵者中脫穎而出，工作投入、語言能力與人際互動都獲高度評價。職業球團翻譯並非必然要求大學文憑，實際語言能力、棒球環境經驗與球員信任往往更重要。但水原後來能長期掌握大谷的生活安排與金融聯繫，也顯示球團及球員團隊對高度信任職位的背景查核與權限控管，仍有重新檢討空間。ESPN已推出6集音頻紀錄片《The Betrayal of Shohei Ohtani》，從水原的成長背景、非法簽賭到與大谷關係破裂重新調查，並首次公開他在事件爆發初期唯一一次受訪的部分錄音，預計將於台灣時間29日起在Podcast平台推出完整紀錄片，屆時將揭露更多水原一平如何利用大谷的高度信任、進而遂行犯罪的驚人細節。美媒強調，經過司法機關嚴密調查後，證實大谷翔平對非法賭博完全不知情且毫無牽連，大谷純粹是這起被親近友人長期利用、涉案金額高達1700萬美元（約合新台幣5億元）大規模詐欺案的受害者。