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芝加哥白襪日本重砲村上宗隆（Munetaka Murakami）在日前個人搖頭娃娃日徹底復活，面對休士頓太空人單場5打數3安打，包括2發全壘打、灌進生涯新高6分打點，幫助白襪以12：3大勝。父母賽前替他開球，村上又在場上開轟，整座球場幾乎變成「村上祭典」，連賽後轉播室都因贊助商TOTO玩起一連串廁所笑話。這場勝利不只讓白襪避免系列賽遭橫掃，全隊還敲出單場5轟，追平本季最多紀錄。村上首局先轟出反方向2分砲，第7局補上2分安打，第8局再追加陽春砲，成為全場最搶眼人物。白襪地方轉播單位賽後提到，村上的搖頭娃娃由日本衛浴品牌TOTO USA贊助。主持人隨後引用球迷笑話，稱既然贊助商是馬桶公司，村上就不該打第2棒，而該排進「cleanup」，也就是棒球中的第四棒，同時又有「清理乾淨」的雙關意思。曾帶領白襪奪冠的前總教練吉恩（Ozzie Guillén）也跟著接話，高喊「Flush it！」，意思是把壞東西沖掉。主持人立刻吐槽，跑者可不能一起被沖走，現場瞬間笑成一片；吉恩則補充，他真正想表達的是村上已經回來，可以把先前低潮全部沖掉。這場比賽之所以特別，不只是村上打得好，而是他在專屬搖頭娃娃日交出生涯代表作。從父母到場開球、球迷爽領紀念品，到本人雙響砲，整個活動以最完美的結果收尾，也讓原本只是贊助商名稱的TOTO，意外成為賽後最有趣的話題。白襪轉播團隊最後用「進化版村上回來了」替話題收尾，而村上宗隆也用最直接的方式，把先前不順的表現一口氣「沖到馬桶裡」。