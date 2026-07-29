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熊本已發生162起餘震 氣象廳命名「令和8年熊本地震」

未來一週仍有強震風險 前2至3天須特別警戒

國土地理院：地殼最大位移84公分

高溫、雷雨恐增加救災難度 慎防土石災害

日本熊本縣28日下午發生規模7.1強震、最大震度7後，餘震至今仍持續不斷。根據最新統計，當地已累計發生162起震度1以上地震。日本氣象廳警告，未來一週內仍須提防最大震度7等級的強震。此外，日本國土地理院初步分析發現，此次地震造成熊本縣八代市部分地區地殼水平位移最大達84公分，顯示地表受到劇烈變動。根據日本放送協會（NHK）報導，據日本氣象廳資料，這起地震發生於28日下午4時27分，震央位於熊本縣熊本地方，震源深度約16公里，規模7.1。主震造成宇城市及冰川町測得最大震度7；熊本市南區、八代市、宇土市、美里町及益城町測得震度6強；上天草市、合志市、大津町、西原村、御船町及蘆北町則測得震度6弱。強烈搖晃不僅遍及九州，東海、北陸、近畿、中國地方及四國等地也觀測到震度1至4的地震。氣象廳表示，截至當地時間29日上午8時，熊本地方及天草、蘆北地區已累計發生162起震度1以上地震，其中包括3起最大震度5弱、11起震度4、31起震度3、50起震度2及67起震度1，顯示地震活動仍相當活躍。基於此次地震活動持續發展，氣象廳已將這一系列地震正式命名為「令和8年熊本地震」。氣象廳指出，未來約一週內仍可能發生與主震相當規模的地震，其中又以前2至3天風險最高。地震海嘯對策企畫官清本真司表示，目前地震活動範圍正持續擴大，未來若震源位置改變，不排除部分地區可能出現比目前更劇烈的搖晃。他也提醒，若後續大型地震發生於海底，仍可能引發海嘯，民眾應持續留意官方發布的最新地震與海嘯資訊。除了餘震頻繁，日本國土地理院也公布此次地震造成的地殼變動初步分析結果。依據GPS觀測資料，位於熊本縣八代市的基準點「千丁」，地表向東北方向水平位移約84公分，為目前觀測到最大位移量。此外，熊本市「城南」基準點向北移動約40公分，八代市「泉」基準點則向南移動約17公分，顯示此次強震對地殼造成明顯變動。不過，國土地理院強調，由於目前仍屬速報分析，部分數據可能受到局部地盤變形影響，後續經進一步精密分析後，數值仍有調整的可能。除了持續的地震活動外，日本氣象廳也提醒，29日熊本縣天氣晴朗炎熱，部分地區將出現高溫，救災及復原作業人員應適時補充水分及電解質，並安排充分休息，避免熱傷害。另外，午後局部地區可能出現雷陣雨。由於強震已使部分山坡地及地基鬆動，即使降雨量不大，也可能引發土石流或邊坡坍方等災害，呼籲民眾提高警覺，避免進入山區及其他高風險地帶。