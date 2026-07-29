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隨著美國職棒大聯盟（MLB）交易截止日（8月3日）倒數計時，底特律老虎隊賽揚左投庫柏（Tarik Skubal）身交易風暴中心，老虎隊總教練辛奇（A.J. Hinch）於今（29）日明確證實，史庫柏將按照預定計畫在明天先發登板對決巴爾的摩金鶯隊。這場比賽有可能成為這位當家王牌在底特律的「告別秀」，但他本人暫時放下這些傳聞，專注於打成生涯1000次三振的里程碑。史庫柏已經明確表示，他希望留在老虎隊完成本賽季，並帶領球隊連續第三年晉級季後賽。但是，最終決定權不在他手中。賽季結束後他將成為自由球員，而他的經紀人是波拉斯，因此他很有可能會進入自由市場。對於交易傳聞，史庫柏已經厭倦，他表示自己現在專注於完成一個目標：「我明天要上場投球，而且我還有一件很酷的事情想在主場完成，這一點從未改變」這指的是他只需要再投一次三振就能達到職業生涯1000次三振的里程碑。根據《底特律新聞報》記者克里斯·麥科斯基（Chris McCosky）報導，總教練A.J.辛奇親自打破外界疑慮，確認史庫柏將在週三掛帥先發，對決金鶯隊的羅傑斯（Trevor Rogers）。儘管老虎隊吞下3連敗後，戰績掉至50勝57敗，在美聯中區排名第4，距離美聯外卡席次有4場勝差（晉級季後賽機率僅剩17.3%），但球團依然決定讓史庫柏正常輪值登板，展現出在評估交易報價的同時，仍全力爭取勝利的態度。現年29歲的史庫柏在2026年賽季依舊展現宰制力，本季15場先發繳出7勝5敗、防禦率2.70、每局被上壘率（WHIP）0.92的優異成績，在90局投球中狂飆110次三振。上一場對陣堪薩斯皇家隊時，他更主投7.1局送出12次三振。由於史庫柏將在2026年賽季結束後成為自由球員，且雙方簽署延長合約希望渺茫，老虎隊若想在自由市場失去他之前換取資產，目前正是賣在最高點的時機。報導指出，老虎隊對於交易史庫柏持開放態度，但前提是必須回報「具備控管年限的大聯盟先發投手」以及優質新秀大禮包。由於美聯本季競爭格局混亂，幾乎所有具備季後賽競爭力的球隊都渴望獲得史庫柏的加盟。在交易截止日前，老虎隊還有5場比賽要打（包括對金鶯隊2場以及對奧克蘭運動家隊3場）。若老虎隊能打出一波連勝，是否會改變管理層的賣家態度仍是未知數；但若確定啟動交易，這場週三的先發極有可能就是史庫柏身穿老虎球衣的最後一舞。