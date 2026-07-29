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台股今（29）日開盤跌111.88點，以41491.48點開出，大盤指數跌逾百點，指數在百點間來回震盪，力守4萬1之上。加權指數開盤約2分鐘來到41630.34點，上漲26.98點，漲幅0.06%，成交值約570億元；櫃買指數報353.12點，上漲0.70點，漲幅0.20%，成交值約73億元，上市櫃個股漲多跌少。權值股方面，台積電（2330）截至上午9時4分暫報2270元，下跌10元，跌幅0.44%，持續扮演穩盤角色。值得注意的是，大盤扣除台積電後指數上漲80.70點、漲幅0.34%，顯示今日漲勢並非僅由台積電帶動，中小型股及其他權值股同步回穩，盤面結構較前一交易日改善。法人表示，昨日台股重挫後，今日早盤出現跌深反彈，市場仍須觀察成交量是否持續放大，以及台積電、AI供應鏈、記憶體及IC設計等電子族群能否延續反彈力道，才能確認市場信心是否進一步回穩。