台灣被譽為全球半導體王國，並為各大科技巨頭提供關鍵晶片。但近日有日本民眾困惑表示，台灣是半導體產業的核心，但國內使用的電子票證「悠遊卡（EasyCard）」，卻比日本代表性交通卡「西瓜卡（Suica）」還慢，不解為什麼有這樣的差異。過去日本部落客Makiyo分析，最大關鍵在於使用技術不同，台灣悠遊卡使用Mifare技術、日本則採用Sony開發的FeliCa非接觸式IC卡技術，其處理速度與時間都來得更快。
明明是半導體王國！日本人傻眼「台灣悠遊卡比西瓜卡慢」
一名日本網友近日在Threads發文詢問，表示台灣明明是半導體王國，不解為什麼悠遊卡（EasyCard）的反應速度，無法像日本代表性交通卡西瓜卡（Suica）一樣快，好奇兩邊規則上差異在哪。
貼文曝光後，瞬間引來台日網友討論，就連台灣人也認同留言，「日本神速真的比不上，台灣悠遊卡像是卡住一樣慢」、「我是台灣人，我也想知道」、「我最近去日本旅遊，也發現西瓜卡反應太快了吧」；但有台灣網友解釋，悠遊卡反應速度與半導體技術問題無關，而在於使用技術與歷史脈絡。
悠遊卡為什麼比西瓜卡慢？部落客點出關鍵是它
據了解，台灣悠遊卡在1990年代使用MIFARE技術，其是全球應用最廣泛、市佔率最高的IC卡標準技術，但日本西瓜卡則是採用Sony開發的FeliCa非接觸式IC卡技術，民眾認為若要將捷運和火車閘門、公車、客運的設備全數更換其系統，甚至還要將便利商店等商家支付設備更換，背後所需的成本太高。
日本部落客Makiyo過去亦撰文分析，JR東日本早在2016年就與蘋果（Apple）合作，特別在iPhone中植入FeliCa晶片，促成輕觸即可支付的功能，而日本西瓜卡所採用的技術，反應速度極快，處理時間不到0.1秒，可應用在通勤人流龐大的東京市區，
然而，悠遊卡是使用通訊標準Mifare技術，與FeliCa技術相比速度較慢，處理時間約0.5秒，且台灣交通體系權責較分散，因此較難讓公共系統統一，在現實層面考量下，才與日本的交通支付有所差異。
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一名日本網友近日在Threads發文詢問，表示台灣明明是半導體王國，不解為什麼悠遊卡（EasyCard）的反應速度，無法像日本代表性交通卡西瓜卡（Suica）一樣快，好奇兩邊規則上差異在哪。
悠遊卡為什麼比西瓜卡慢？部落客點出關鍵是它
據了解，台灣悠遊卡在1990年代使用MIFARE技術，其是全球應用最廣泛、市佔率最高的IC卡標準技術，但日本西瓜卡則是採用Sony開發的FeliCa非接觸式IC卡技術，民眾認為若要將捷運和火車閘門、公車、客運的設備全數更換其系統，甚至還要將便利商店等商家支付設備更換，背後所需的成本太高。
然而，悠遊卡是使用通訊標準Mifare技術，與FeliCa技術相比速度較慢，處理時間約0.5秒，且台灣交通體系權責較分散，因此較難讓公共系統統一，在現實層面考量下，才與日本的交通支付有所差異。