日本熊本縣昨（28）日下午發生規模7.1強震，熊本機場一度關閉暫停營運，星宇航空宣布，增派JX1847返回台北加班機，今熊本航線全航班正常營運，機票退票免收手續費；華航也表示，新增CI2129福岡－桃園加班機，退票免收手續費；虎航則有IT794台南－熊本、IT767熊本－高雄兩航班異動至今天起飛。
星宇航空：增派JX1847熊本返回台北加班機！退票免收手續費
星宇航空昨日深夜表示：「星宇航空7月29日熊本航線全航班皆正常營運，為協助疏運受熊本地震影響之旅客，將緊急增派7月29日熊本返回台北加班機，請旅客多加利用，航班資訊如下：
◾️JX1847「熊本－台北」18:55-20:20
此外，凡持星宇航空2026年8月5日前（含）往返熊本之機票，如需更改至福岡或熊本14天內航班或取消機票，旅客可洽原開票旅行社或本公司客服中心協助調整行程，將免收手續費。」
中華航空：加開CI2129福岡－桃園協助旅客返台！豁免改票手續費
華航表示：「因應熊本地震影響，為協助滯留當地旅客儘速返台，華航考量熊本機場運作狀況，特別加開7月29日CI2129「福岡－桃園」A330 加班機，提供旅客返台運能協助。」
旅客持訂妥2026年8月5日(含)前往返熊本班機確認機位之華航及華信本票（包含酬賓機票），效期內可改訂原搭乘航班日期前後14天內往返熊本、鹿兒島及福岡航班，於相同訂位艙等／承運航空不變之前提下，於相關適用法規允許下，可豁免改票手續費 (含代改票服務費) 及訂位服務費、稅金（含燃油附加費）、票價之價差乙次；更改訂位時，以中華航空 / 華信航空自營航班為優先。
機票退費可免收退票手續費（於華航網站、各地分公司、客服中心開立之機票，可於華航網站申退）；相關優選座位及預購行李可全額退費。
華航將持續關注當地狀況及機場作業情形，並視旅運需求適時調整相關安排。提醒近期往返日本旅客，出發前可透過華航官網或 App 查詢最新航班資訊，並留意相關通知，以利妥善安排後續行程。
台灣虎航：IT794、IT767熊本兩航班異動！
台灣虎航表示，由於熊本機場跑道檢查期間暫停作業，原訂7月28日執飛的IT794「台南－熊本」，以及IT767「熊本－高雄」兩航班，均未能依原定時間起飛，將延至7月29日執行。
虎航表示，將依現場作業為準，持續關注熊本機場營運狀況及當地最新資訊；提醒旅客於出發前確認航班動態，以掌握最新行程安排。
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星宇航空昨日深夜表示：「星宇航空7月29日熊本航線全航班皆正常營運，為協助疏運受熊本地震影響之旅客，將緊急增派7月29日熊本返回台北加班機，請旅客多加利用，航班資訊如下：
◾️JX1847「熊本－台北」18:55-20:20
此外，凡持星宇航空2026年8月5日前（含）往返熊本之機票，如需更改至福岡或熊本14天內航班或取消機票，旅客可洽原開票旅行社或本公司客服中心協助調整行程，將免收手續費。」
華航表示：「因應熊本地震影響，為協助滯留當地旅客儘速返台，華航考量熊本機場運作狀況，特別加開7月29日CI2129「福岡－桃園」A330 加班機，提供旅客返台運能協助。」
旅客持訂妥2026年8月5日(含)前往返熊本班機確認機位之華航及華信本票（包含酬賓機票），效期內可改訂原搭乘航班日期前後14天內往返熊本、鹿兒島及福岡航班，於相同訂位艙等／承運航空不變之前提下，於相關適用法規允許下，可豁免改票手續費 (含代改票服務費) 及訂位服務費、稅金（含燃油附加費）、票價之價差乙次；更改訂位時，以中華航空 / 華信航空自營航班為優先。
機票退費可免收退票手續費（於華航網站、各地分公司、客服中心開立之機票，可於華航網站申退）；相關優選座位及預購行李可全額退費。
華航將持續關注當地狀況及機場作業情形，並視旅運需求適時調整相關安排。提醒近期往返日本旅客，出發前可透過華航官網或 App 查詢最新航班資訊，並留意相關通知，以利妥善安排後續行程。
台灣虎航表示，由於熊本機場跑道檢查期間暫停作業，原訂7月28日執飛的IT794「台南－熊本」，以及IT767「熊本－高雄」兩航班，均未能依原定時間起飛，將延至7月29日執行。
虎航表示，將依現場作業為準，持續關注熊本機場營運狀況及當地最新資訊；提醒旅客於出發前確認航班動態，以掌握最新行程安排。
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