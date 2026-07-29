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民進黨台北市長參選人沈伯洋今（29）日結束訪美行程抵台，他在桃園機場受訪時表示，此行拜會白宮官員、眾議院議長、千萬人口的地方首長等，建立「無限城」網絡，並就可負擔住宅、都市降溫、交通安全相關市政議題交流，希望借鏡各地經驗，讓台北成為厚植各項產業發展的城市。沈伯洋指出，出訪美國概括兩個重點，一是建立「無限城」網絡，走訪洛杉磯、紐約和華盛頓及相關周邊城市，拜會白宮官員、眾議院前後任議長、外交委員會前後任主席與千萬人口的州、郡、市等地方層級的首長與議員，民間部分則和智庫、企業與僑界交流，建立台北作為一座國際城市及未來治理所需要的網絡。沈伯洋說，重點二則是替台北帶回許多城市治理的答案，包括推動可負擔住宅、透過樹蔭進行都市降溫、強化人才培育及交通零死亡願景等方法，而交流過程中許多政府首長或議員都強調城市治理應以十年、二十年以上的長期願景進行規劃，而非受限於四年任期，一旦確立城市發展方向，不論執政者政黨更替，都應依循既定目標持續推動。沈伯洋指出，此次拜會的許多參、眾議員，過去也曾擔任郡長或市長，兼具地方治理與中央立法經驗，因此也分享許多融合市政及憲政的建議。此行訪美就是希望借鏡各地經驗，讓台北成為一座厚植各項產業發展的城市，讓市民更容易就業、安居，並創造更多合作機會。沈伯洋訪美八天行程期間，拜會洛杉磯第一區郡政委員會主席Hilda Solis、洛杉磯第五區郡政委員Kathryn Barger，分別就樹蔭覆蓋及火災保險制度等議題交換意見，並與爾灣市長Larry Agran、市議員Melinda Liu交流治安議題。沈伯洋也與聯邦眾議院榮譽議長Nancy Pelosi、聯邦眾議院議長Mike Johnson、聯邦眾議院外委會主席Brian Mast、聯邦眾議院外委會前主席Michael McCaul及聯邦參議院參議員Bill Hagerty會面。在美東行程中，沈伯洋則與紐澤西州長Mikie Sherrill討論人才互換、產業投資、可負擔住宅等議題，並會晤紐約州聯邦眾議員George Latimer、Thomas Suozzi及Hoboken市長Emily Jabbour，另與總統府資政、超微半導體執行長蘇姿丰之父蘇春槐及美國國家航空暨太空總署（NASA）太空人林琪兒會談。