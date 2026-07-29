日本熊本於 7 月 28 日爆發規模 7.1 強震，造成區域通訊受阻。若在當地的旅日台人遇到手機訊號中斷，別慌張！可立即開啟手機 Wi-Fi 搜尋「00000JAPAN」連線。這項全球首創的官方免費救命網路無須密碼，特別的是，該機制正是 2016 年熊本地震時全球首次發動，如今再度成為救命神器。
🟡熊本發生7.1強震 免費災難網路應急連線
日本熊本縣發生規模 7.1 強震後，強烈搖晃導致部分區域基地台受損，行動網路陷入斷訊。根據「日本無線區域網路事業推進連絡會（無線LANビジネス推進連絡会）」官方資料顯示，為了讓民眾不致斷聯，日本啟動了「00000JAPAN」災害免費 Wi-Fi 機制。這套由該會推動的世界首創制度，正是 2016 年熊本地震時首度歷史性發動，當時在九州一口氣開放逾 5.5 萬個熱點，如今再度成為震後重要救命通訊。
🟡無密碼直接免驗證 快速連網聯絡親友報平安
位在震區或遇到通訊斷訊的國人，連線「00000JAPAN」的操作非常簡單。只要打開智慧型手機或平板電腦的 Wi-Fi 設定，在搜尋到的網路清單中點選「00000JAPAN」，無須輸入密碼、免經過繁瑣的身份驗證即可快速連線。成功連網後，能立刻透過 LINE、Messenger 等通訊軟體或電子郵件發送訊息，及時回報個人安全狀況，讓遠在台灣的家人安心。
🟡未加密連線防洩密 禁用網銀信用卡維護安全
使用「00000JAPAN」救命 Wi-Fi 時，亦需注意個人資訊安全。根據「無線LANビジネス推進連絡會」發布的資安指引提醒，由於該網路為緊急避難用途，為確保所有人在災害現場能最快連上，全區連線並未進行密碼加密。民眾連線期間應避免輸入任何帳號密碼、個人身分證明等敏感資料，並絕對不要使用網路銀行、信用卡等金融服務。若急需處理私人重要資訊，建議務必自行開啟 VPN 等加密機制以防資安外洩。
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日本熊本縣發生規模 7.1 強震後，強烈搖晃導致部分區域基地台受損，行動網路陷入斷訊。根據「日本無線區域網路事業推進連絡會（無線LANビジネス推進連絡会）」官方資料顯示，為了讓民眾不致斷聯，日本啟動了「00000JAPAN」災害免費 Wi-Fi 機制。這套由該會推動的世界首創制度，正是 2016 年熊本地震時首度歷史性發動，當時在九州一口氣開放逾 5.5 萬個熱點，如今再度成為震後重要救命通訊。
位在震區或遇到通訊斷訊的國人，連線「00000JAPAN」的操作非常簡單。只要打開智慧型手機或平板電腦的 Wi-Fi 設定，在搜尋到的網路清單中點選「00000JAPAN」，無須輸入密碼、免經過繁瑣的身份驗證即可快速連線。成功連網後，能立刻透過 LINE、Messenger 等通訊軟體或電子郵件發送訊息，及時回報個人安全狀況，讓遠在台灣的家人安心。
🟡未加密連線防洩密 禁用網銀信用卡維護安全
使用「00000JAPAN」救命 Wi-Fi 時，亦需注意個人資訊安全。根據「無線LANビジネス推進連絡會」發布的資安指引提醒，由於該網路為緊急避難用途，為確保所有人在災害現場能最快連上，全區連線並未進行密碼加密。民眾連線期間應避免輸入任何帳號密碼、個人身分證明等敏感資料，並絕對不要使用網路銀行、信用卡等金融服務。若急需處理私人重要資訊，建議務必自行開啟 VPN 等加密機制以防資安外洩。
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