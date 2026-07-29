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丹佛金塊今夏面臨極其嚴峻的財務考量。隨著球團決定匹配限制性自由球員瓊斯（Spencer Jones）2年1200萬美元的合約，團隊總薪資已正式超出NBA第二土豪線（Second Apron）約188萬美元，應繳豪華稅飆升至6800萬美元。這項決定不僅讓受限制性自由球員華生（Peyton Watson）的續約陷於僵局，更可能引發金塊陣容大震動。在最極端的情況下，甚至可能被迫交易當家巨星約基奇（Nikola Jokic）。現年23歲的側翼好手華生，上季展現突破性演出，在場均29.6分鐘的上場時間內，繳出14.6分、4.9籃板與2.1助攻的生涯最佳數據，三分球命中率高達41.1%。然而受到腿筋傷勢困擾，他上季僅出賽54場並缺席了整個季後賽。目前金塊與華生的談判陷入僵局，金塊已向華生提出一份5年7000萬美元至8000萬美元的延長合約。但若以此價碼簽下，金塊隨後的奢侈稅罰款將衝破2億美元。華生的經紀團隊希望能比照隊友布勞恩（Christian Braun），爭取一份5年1.25億美元（均薪2500萬美元）的大合約。若雙方無法達成共識，華生團隊正考慮接受1年650萬美元的合格報價（Qualifying Offer）。這意味著華生將在2027年夏天成為完全自由球員，屆時金塊將面臨白白失去他的風險。為避免明年夏天血本無歸，金塊正極力尋求「先簽後換」的可能性。亞特蘭大老鷹、洛杉磯快艇與密爾瓦基公鹿皆對華生展現高度興趣。不過，由於金塊已越過第二土豪線，受限於勞資協議，他們在先簽後換中無法直接吸收任何球員薪資。金塊若要推動交易，必須先透過清理陣容中1至2份合約或使用延伸條款裁人釋放空間。知名記者查拉尼亞（Shams Charania）指出，金塊過去對於華生的先簽後換要價比照凱斯勒（Walker Kessler）交易案（2個首輪籤＋2個首輪互換權）；但目前的最新要價已調整為「一位高水準優質球員＋1個首輪籤」。更令丹佛球迷憂心的是，金塊老闆克倫克（Josh Kroenke）早在先前就曾透露球隊可能面臨的「最慘烈情境」。一旦隊內核心球員遭遇傷病，第二土豪線的薪資枷鎖將會嚴重鎖死球隊的補強彈性。到了2027年夏天，三度MVP得主約基奇將有資格簽下一份5年3億美元的超級頂薪合約。若金塊本賽季表現未達預期，且無法從第二土豪線的財務泥沼中脫身，金塊高層可能被迫做出極端選擇——考慮交易約基奇以進行徹底重建。金塊管理層如何在今夏解開華生的合約難題，將成為決定這支前冠軍勁旅未來命運的關鍵第一步。