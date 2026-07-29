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▲李多慧分享小時候照片，網友認證是韓國難得一見的純天然美女。（圖／李多慧IG＠82dahyeda）

▲李多慧曾經公開在節目上推鼻子，證明自己沒有修容。（圖／翻攝自Dcard）

韓國啦啦隊女神、「小龍女」李多慧近日跟風IG與Threads上流行的「Mini You」潮流，秀出自己現今和童年時期的對比照片，小時候的她就有圓滾滾大眼睛和肉嘟嘟的臉頰肉，藏不住天生的美人基因，讓網友大讚：「難得見到純天然的韓國美女」、「有沒有整型攤在陽光下！」近來網路上興起以「Mini You / You Now」標籤分享小時候與現在的照片對比動態，王陽明、彭千祐等人都跟風響應，李多慧昨（28）日也在IG上傳幼年時期的舊照，可見泛黃的照片中，小多慧戴著大SIZE的紅色棒球帽，一對水樣雙眸、「溢出」的嬰兒肥模樣軟萌又無辜。李多慧在童年照的對話框以韓文寫下「好可愛...」並放上「可愛程度」的互動投票框要網友票選。曾經有網友好奇發文問「李多慧到底有沒有整型」，並附上李多慧之前上節目的影片截圖，她用手推自己的鼻子，證明挺鼻沒有動刀，原PO再放上李多慧以前和現在的美照做比較，並發表看法，「從小就是個美人胚子！我真的羨慕死耶...整體看起來是妝感跟稍微臉變得比較有肉的差別，還有照片濾鏡！自然美女就是讚！支持！」獲得其他網友留言附和。