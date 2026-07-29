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2024年雙城論壇簽訂合作備忘錄，台北市立動物園以黑腳企鵝和上海動物園交換小貓熊，小貓熊今（29）日首度亮相，不過據悉，原先上海方將派出台辦主任出席活動，但陸委會以有「統戰」疑慮回絕。陸委會主委邱垂正今回應，確實有統戰疑慮，後來台北市政府就沒有再申請了。台北市長蔣萬安今出席小貓熊亮相記者會，據了解，北市府本邀請上海市府一同見證雙城結果，但卻收到陸委會通知，身兼上海市政府代表團團長的上海市政府副秘書長張玉鑫、上海台辦主任金梅、副主任李驍東以及隨團媒體全部拒絕入台。有過去曾參與兩岸事務人士認為，台辦主任相當於是地方政府局處長層級，如今陸委會連地方政府交流都不行？國安高層一方面認為小貓熊是統戰，卻讓牠入台，另一方面又不讓上海方來見證，令人費解。邱垂正表示，所謂小貓熊的見面會，確實台北市政府有來詢問，但確實有統戰疑慮，後來台北市政府就沒有再申請了。各位也可以問問台北市政府。