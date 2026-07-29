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台北市長蔣萬安日前就中聯油案提出倒閣議題，引起外界關注，對此，民進黨台北市長參選人沈伯洋今（29）日於桃園機場受訪時強調，倒閣是全國性議題，是憲法制度原本就存在的設計，蔣萬安每次提出倒閣，似乎都是在測試其在國民黨內的實力，將倒閣作為政治操作；他呼籲，希望蔣萬安不要把北市當成政治跳板，正視食安、兒虐、交通及預算等市民關心的議題，相信市民無法接受對市政不聞不問的態度。沈伯洋今結束訪美行程抵台，針對台北市萬芳高中教師假借管教指導名義實施數位性剝削，校方於調查及判決期間聘任該師擔任行政主管，遭監察院糾正一事，沈伯洋表示，市政就像一張考卷，但負責作答的蔣萬安卻不斷被扣分、記過，市政出現紕漏，卻無法得到有效的處理，希望蔣萬安正視兒虐、食安、交通及預算等市民關心的議題。媒體詢問，除萬芳高中案遭監察院糾正外，北市府遭監院認定失職或糾正的案件已達七件以上。沈伯洋強調，市政就像一張考卷，但蔣萬安作答卻不斷被扣分、記過，反映出市政不斷出現紕漏，卻無法得到有效的處理與回應，蔣萬安往往在回應這些問題時，卻反而提出中央層級的議題。媒體關心，北市連鎖幼兒園爆發虐童案件，累計裁罰金額共235萬2000元。沈伯洋表示，北市近年兒虐事件層出不窮，市府卻未及早提出完善的保護措施，往往都是在新聞曝光、家長反映後，延宕許久才著手處理，幼兒園甚至以蔣萬安手寫信招生宣傳，顯見市府沒有辦法向市民交代。