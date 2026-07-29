出演《藍色生死戀》年幼版宋慧喬的文瑾瑩今（29）日驚喜宣布結婚，經紀公司證實，她與交往多年的舞台劇演員鄭平結為夫妻，尚未舉辦婚禮，只有與家人低調完成儀式，文瑾瑩也在IG發文，「我要結婚了！懇請大家給予我們祝福與鼓勵。」
根據韓媒報導，文瑾瑩的丈夫鄭平大她7歲，今年46歲，2007年以音樂劇演員身分出道，出演過《Agatha》、《洗衣》、《Radio Star》等劇，因價值觀相同培養出感情，從好友變成戀人。文瑾瑩也在個人社群寫下：「我結婚了。」表示自己遇到了一個願意攜手向前行的人，希望粉絲能給予祝福。
文瑾瑩IG全文
大家好，我是文瑾瑩。
大家在盛夏的酷暑中過得好嗎？ 因為有消息想告訴大家，所以寫下了這封信。
我要結婚了！
我遇到了一個，讓我想與他攜手走過曾經獨自前行的路、 分享曾經獨自煩惱的時光， 並且連微不足道的小事都能讓彼此開懷大笑的人。
就這樣，不再是孤單一人，而是我們兩個人—— 想要共同去填滿未來的人生。
懇請大家給予我們祝福與鼓勵，而非擔憂與掛心。 我們一定會不負大家的應援，更加努力地生活下去。
雖然只是簡短的文字，但希望能傳達我的真心.. 希望大家的身心都能平安健康——
就像大家長久以來給予我的愛一樣！！ 我也會傾盡全心為大家祈福與應援。 並且，我一定會以更好的面貌來見大家。
謝謝大家。
—— 瑾瑩 敬上 ——
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文瑾瑩IG全文
大家好，我是文瑾瑩。
大家在盛夏的酷暑中過得好嗎？ 因為有消息想告訴大家，所以寫下了這封信。
我要結婚了！
我遇到了一個，讓我想與他攜手走過曾經獨自前行的路、 分享曾經獨自煩惱的時光， 並且連微不足道的小事都能讓彼此開懷大笑的人。
就這樣，不再是孤單一人，而是我們兩個人—— 想要共同去填滿未來的人生。
懇請大家給予我們祝福與鼓勵，而非擔憂與掛心。 我們一定會不負大家的應援，更加努力地生活下去。
雖然只是簡短的文字，但希望能傳達我的真心.. 希望大家的身心都能平安健康——
就像大家長久以來給予我的愛一樣！！ 我也會傾盡全心為大家祈福與應援。 並且，我一定會以更好的面貌來見大家。
謝謝大家。
—— 瑾瑩 敬上 ——