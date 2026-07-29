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基隆、八代在其任內締結友好城市 林右昌喊話：八代加油！

八代市災情慘重：高架交流道出現落差 八代城部分石垣崩塌

日本熊本縣昨（28）日下午發生規模7.1強震，主要城市八代市也傳出嚴重災情。對此，前基隆市長林右昌不捨提到，基隆市與八代市自2018年締結友好城市，他衷心祝福受災民眾平安、傷者早日康復，受損家園儘快重建。他也強調，基隆與八代是一起走過交流歲月的朋友，此刻將與八代站在一起，並喊話「八代加油！熊本加油！」看到熊本縣發生強烈地震、八代市傳出災情，林右昌昨發文表示心情十分沉重。他指出，在他2018年擔任基隆市長任內，基隆市與熊本縣八代市締結友好城市，透過教育、文化、觀光及產業交流建立深厚情誼。林右昌提到，八代市長中村博生及市議會也連續多年率團到基隆舉辦物產展，基隆港與八代港更首啟郵輪航線，讓2座城市人民成為彼此珍惜的朋友。林右昌說，得知這次地震造成八代市嚴重災損，衷心祝福所有受災民眾平安無事、傷者早日康復，受損家園能儘快重建。林右昌更強調，基隆與八代是一起走過交流歲月的朋友，此時此刻與八代站在一起，為每一位受災鄉親祈福，盼望平安、盼望團圓，他並喊話「八代加油！熊本加油！」八代市此次地震災情慘重，部分地區地殼水平位移最大達84公分，地表變動劇烈。從《NHK》直升機空拍畫面可見，九州自動車道八代交流道高架路段連接處出現明顯高低落差，熊本縣松橋交流道至八代交流道間也有路面隆起，植柳橋也有部分橋體斷裂。八代市內更有多處建築受損，其中被列為國家史跡的八代城跡內，八代宮建築及周邊設施倒塌，石垣也發生崩塌；竹原神社同樣傳出倒塌災情。市區另有多起火災、住宅倒塌、水管破裂，以及貨物列車脫軌翻覆等事故。工業設施方面，日本製紙八代工廠煙囪因強震折斷、倒塌。根據八代市消防部門通報，截至晚間10時，現場已有9人等待緊急救援。醫療方面，受災醫療院所主要集中在八代市，共有15家受到影響。