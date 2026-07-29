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國民黨前新媒部主任韋淳祐日前發布《油不得你》反毒油前導影片，但因使用AI生成總統賴清德聲音，遭到刑事警察局上門關切，引發爭議。內政部長劉世芳今（29）日表示，絕對保障言論自由，但偽造別人聲音，全體台灣人都不能接受，目前此案已報請北檢偵辦，內政部尊重司法獨立辦案。韋淳祐所組成的「風向株式會社」日前發布反毒油前導影片《油不得你》，但影片使用AI仿製總統賴清德聲音，遭到刑事警察局上門關切。包括國民黨前主席、台中市長盧秀燕、台北市長蔣萬安都聲援韋淳祐。劉世芳今到立院內政委員會備詢，針對此事回應，台灣是民主法治的國家，絕對保障言論自由。但是偽造別人的聲音，全體台灣人都不能夠接受。針對這個個案，刑事局已經就刑事法的230、231條報請北檢偵辦，內政部立場尊重司法獨立辦案的原則。至於在野黨質疑做筆錄的法律依據，劉世芳說，無論是怎麼樣子的政黨或是個人，只要觸法的話，內政部就會全力支持警政單位，依法偵辦。內政部尊重警政跟檢察單位偵查不公開的原則。