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特別加開 CI2129 福岡飛往桃園航班

7月29日CI394/CI395桃園往返熊本及CI198/199高雄往返熊本航班正常營運

星宇急派熊本加班機 今熊本航線航班正常營運

今日熊本航線全航班皆正常營運

增派7月29日熊本返回台北加班機。航班資訊為JX1847（熊本-台北）18:55-20:20。

日本熊本縣28日下午發生規模7.1強震、最大震度7後，餘震至今仍持續不斷。根據最新統計，當地已累計發生162起震度1以上地震。而華航今（29）表示，加開福岡飛往桃園航班，協助旅客儘速返台。日本熊本發生地震，華航今日宣布，，以A330 機型執飛，協助滯留日本的旅客儘速返台。華航說明，，將持續關注當地場站動態，並視旅運需求適時調整航班安排，建議旅客利用華航網站、下載Mobile APP或使用行動簡訊提醒功能等，確認航班最新資訊。華航昨日晚間也表示， 持8月5日前（含）往返熊本機票，訂位更改至福岡或鹿兒島14天內的航班或退票將免收手續費。同時，華航提供航空運輸資源，將免費載運賑災物資至8月底。全力配合政府機關、公益團體、宗教團體及相關救援組織辦理賑災工作，期將台灣的關懷與愛心送達災區，協助當地重建需求。星宇航空，為協助疏運受熊本地震影響旅客，也緊急星宇表示，凡持星宇航空 今年8月5日前（含）往返熊本機票，如需更改至福岡或熊本14天內航班或取消機票，旅客可洽原開票旅行社或本公司客服中心協助調整行程，將免收手續費。