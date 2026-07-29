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洛杉磯道奇在交易大限前看似沒有非補不可的缺口，但球團也不排除最後一刻突然出手。棒球事務總裁佛里曼（Andrew Friedman）表示，道奇對現有陣容與板凳深度相當有信心，不會為了交易而交易；不過市場往往瞬息萬變，只要出現能實質提升季後賽戰力的機會，球團仍會毫不猶豫採取行動。目前道奇多名傷兵即將回歸，史奈爾（Blake Snell）、葛拉斯諾（Tyler Glasnow）等投手都接近復出，讓球團不必急著補進一般輪值戰力。甚至有消息指出，道奇可能反過來交易洛爾（Eric Lauer）或寇爾（Alex Call），藉此補充農場深度，而非單純堆疊球星。佛里曼強調，道奇目前沒有一個必須在交易大限前填補的明確位置，球團對既有名單有足夠信心。這代表道奇不太可能為了補強名聲，送出頂級新秀換回只能小幅升級的球員。但他也提醒，過去不少交易都是在截止日前突然成形，甚至10天或兩週前根本不在討論範圍。球員市場、傷勢與其他球隊態度都可能快速改變，一旦真正的明星級戰力突然開放交易，道奇仍有能力立刻加入競逐。道奇現階段並不缺一般輪值投手或板凳球員，真正值得出手的，只會是能直接改變季後賽戰局的頂級球星。老虎王牌史庫柏（Tarik Skubal）仍是市場上最受矚目的名字之一，只要底特律願意聽取報價，道奇勢必會持續關注。因此，道奇交易大限的關鍵不是「一定要買誰」，而是靜待市場變化，球團可能小幅調整、甚至先賣出邊緣戰力，但若真正的王牌突然出現，佛里曼的態度已相當清楚，道奇不會因為目前陣容夠強，就放棄讓球隊變得更可怕的機會。