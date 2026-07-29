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▲一個月前才重新開幕 網友心疼：裝潢完就成廢墟（圖／截自日本共同新聞社）

▲一個月前才重新開幕 網友心疼：裝潢完就成廢墟（圖／截自日本共同社）

日本熊本縣28日下午4點27分發生規模7.1強震，最大震度7測得於熊本縣宇城市與氷川町，熊本市南區、八代市、宇土市、美里町、益城町測得震度6強以上，強震衝擊範圍遍及九州多縣。日本首相高市早苗29日證實，此次地震相關死亡人數（含仍在調查關聯性的個案）已，其中最受矚目的是位於嘉島町的大型商場「永旺購物中心」發生爆炸案，造成2名20多歲女性罹難。永旺購物中心爆炸釀2死 疑因地震後LPG瓦斯外洩引爆根據熊本縣政府29日公布，地震發生後，嘉島町的大型商業設施「永旺購物中心」（イオンモール熊本）發生爆炸並造成二樓坍塌，事故導致，另有1人一度心肺停止。政府高層透露，爆炸疑似與地震導致LPG瓦斯外洩有關，所幸外洩瓦斯後續已被控制阻斷。事故發生時，商場內約有200人在地震後正在撤離途中，突然發生爆炸、二樓隨即坍塌，造成人員受困。搜救人員截至29日凌晨4點已從建築物中救出8人，但仍有人員下落不明——縣政府一度通報有20至30人失蹤，隨後修正為10人，29日再度表示相關人數仍在「核實確認中」，由於現場存在二次坍塌風險，搜救行動進度受到影響。一個月前才重新開幕 網友心疼：裝潢完就成廢墟值得注意的是，這座永旺購物中心其實在今年6月才剛完成整修、重新開幕——正是因應先前一次地震後的整修工程。商場官網隨後發布「因地震暫停營業」公告，表示將於確認安全後另行公布重新開幕日期，並向顧客致歉。消息曝光後，日本社群平台湧入大量惋惜留言，不少網友感嘆「一個月前才重新開幕」、「才剛裝潢好就變成這樣」，字裡行間滿是不捨。八代市倒塌房屋奪1命 日本製紙工廠煙囪倒塌多人下落不明除了永旺購物中心，八代市一名民眾也在倒塌房屋中被送醫後宣告不治。此外，位於八代市的日本製紙工廠煙囪倒塌，事故中2人獲救但雙雙心肺停止,另有9人仍下落不明,搜救行動同樣因餘震風險而受阻。豐田、本田在當地的工廠也因地震宣布停產。熊本城石牆部分崩塌 持續休園地標熊本城同樣傳出災情，部分石牆在強震中崩塌，目前熊本城仍維持休園狀態，暫不對外開放。全縣14萬戶停水 交通全面癱瘓國土交通省統計，熊本縣境內發生停水，其中八代市更是，國交省已要求日本水道協會加派給水車前往災區支援。交通方面，九州新幹線29日首班車起，熊本至鹿兒島中央區間更是；熊本市電雖照常發車，但基於安全考量已降速行駛。航空部分，日本航空（JAL）取消11班熊本機場相關航班，全日空（ANA）也取消2班。官方示警：未來一週慎防強烈餘震日本氣象廳指出，這次地震特徵與2016年熊本地震類似，提醒。截至28日晚間8點，當地已測得15次震度4以上有感地震。這也是日本自2024年能登半島地震以來，再度測得震度7的地震，氣象廳已將本次地震命名為「」。警察廳統計，截至29日上午7點，九州地區已接獲，警視廳與福岡縣警等10個縣市警察單位已組成廣域緊急救援隊，馳援熊本災區。酷暑恐雪上加霜 籲防中暑氣象廳預估，熊本地方29日最高氣溫將達34度，30日起將受高氣壓籠罩，最高氣溫可能連日突破35度的猛暑水準。氣象廳特別提醒災區民眾留意補充水分，慎防中暑，避難所與救災現場的高溫風險同樣不容輕忽。