日本熊本發生規模 7.1 強震，不僅引發AEON商場爆炸、橋樑斷裂，伴隨而來的停電與水管破裂更展現了「複合式災害」的殘酷。知名防災粉專「ˋ消防神主牌」分析，地震引發的多重災害會相互疊加並加劇救援難度。面對隨時可能發生的強震，專家特別整理出四大防禦動作，提醒民眾即刻檢視居家防災準備。
🟡地震掀火災停電 複合式災害連鎖反應最致命
日本熊本強震引發一連串次生災害，包含多處同時起火、輸電塔與變電設備受損導致的大規模停電、自來水管受剪力破裂，以及老舊建築物倒塌。專家剖析，複合式災害最危險之處在於連鎖反應，例如瓦斯管線破裂與電氣短路同時被觸發起火，偏偏道路因建築倒塌或地裂受損，導致消防車難以進入灌救；再加上水管破裂讓救火水源受限，多種災害相互干擾，使得整體災情迅速失控。
🟡救災資源競爭陷循環 自助共助成為救命關鍵
在大規模地震發生時，政府有限的救援資源將面臨嚴重的「資源競爭」。消防人員必須同時兼顧撲滅火勢與搜救倒塌建築內的受困者，醫療體系要吸收大量傷患，道路管制則需疏散群眾，各項任務皆需要大量人力與機具，但受損的交通網絡卻讓資源調度陷入困難。因此日本應變體系特別強調「自助」與「共助」，主張在政府公權力救援抵達前，民眾必須先確保自身安全並與鄰居互相扶持，才能讓最珍貴的救援能量集中於緊急要務。
🟡台灣防災四招先做好 震後第一時間關閉瓦斯
對照日本熊本災情，台灣民眾亦應汲取經驗並提前做好防災準備。專家建議四項關鍵自救步驟：第一，平時務必確認家中瓦斯總開關位置，地震發生後第一時間關閉以防火災害；第二，儲備至少三天的飲用水與乾糧，以因應震後常見的停水停電；第三，備妥急救包並定期更換過期藥品，維持初步自救處置能力；第四，預先與家人約定社區避難集合點，避免通訊中斷時走散失聯。
熊本地震的餘震危機仍在持續發展，強震過後的各項次生災害更不容忽視。面對地質活動活躍的台灣，平時多一分居家防範與自救準備，才能在面對突如其來的複合式災害時，為自己與家人爭取最寶貴的生存契機。
我是廣告 請繼續往下閱讀
日本熊本強震引發一連串次生災害，包含多處同時起火、輸電塔與變電設備受損導致的大規模停電、自來水管受剪力破裂，以及老舊建築物倒塌。專家剖析，複合式災害最危險之處在於連鎖反應，例如瓦斯管線破裂與電氣短路同時被觸發起火，偏偏道路因建築倒塌或地裂受損，導致消防車難以進入灌救；再加上水管破裂讓救火水源受限，多種災害相互干擾，使得整體災情迅速失控。
在大規模地震發生時，政府有限的救援資源將面臨嚴重的「資源競爭」。消防人員必須同時兼顧撲滅火勢與搜救倒塌建築內的受困者，醫療體系要吸收大量傷患，道路管制則需疏散群眾，各項任務皆需要大量人力與機具，但受損的交通網絡卻讓資源調度陷入困難。因此日本應變體系特別強調「自助」與「共助」，主張在政府公權力救援抵達前，民眾必須先確保自身安全並與鄰居互相扶持，才能讓最珍貴的救援能量集中於緊急要務。
🟡台灣防災四招先做好 震後第一時間關閉瓦斯
對照日本熊本災情，台灣民眾亦應汲取經驗並提前做好防災準備。專家建議四項關鍵自救步驟：第一，平時務必確認家中瓦斯總開關位置，地震發生後第一時間關閉以防火災害；第二，儲備至少三天的飲用水與乾糧，以因應震後常見的停水停電；第三，備妥急救包並定期更換過期藥品，維持初步自救處置能力；第四，預先與家人約定社區避難集合點，避免通訊中斷時走散失聯。
熊本地震的餘震危機仍在持續發展，強震過後的各項次生災害更不容忽視。面對地質活動活躍的台灣，平時多一分居家防範與自救準備，才能在面對突如其來的複合式災害時，為自己與家人爭取最寶貴的生存契機。
更多「熊本規模7.1地震」相關新聞。