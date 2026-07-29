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▲郭源元（左）與Yin（右）還一起出國約會，Yin的IG貼文也經常可以看到郭源元的留言。（圖／Yin IG@yinllusion）

「微風女神」郭源元近日被拍到和一名中性打扮的女子牽手約會，一起去大佳河濱公園參加S2O Taiwan潑水音樂節，而該名女子正是雙胞胎網紅「雙生過日子」的姊姊Yin（穎）。只見兩人互動親暱，Yin在講電話時，郭源元還靠在她身上撒嬌。而她們IG也有彼此出遊的照片，最近才一起去花蓮、呼倫貝爾大草原旅行，還經常互相留言放閃。據《CTWANT》報導，郭源元與Yin 6月13日下午出沒在大佳河濱公園約會，只見郭源元穿著一件黑色內衣，外搭白色襯衫外套，再搭配上黑色短褲以及反戴的鴨舌帽，整體造型酷帥有型。一旁與她手牽手的則是雙胞胎網紅Yin，她身穿黑色無袖上衣，露出滿手的刺青，辨識度極高。而兩人除了牽手外，Yin在講電話時，郭源元還摟著她想打斷，看起來像在撒嬌，浪漫氛圍充滿粉色泡泡。另外，雙方的IG上也有互相留言互動，Yin會稱讚郭源元「卡哇伊」、「很漂釀」，郭源元也會回Yin「好香」，或是放上愛心符號公開放閃。針對兩人的戀情發展，郭源元經紀人僅回應藝人私領域無法干涉，只知道雙方認識很久了，經常在活動上遇到，應該是一起出去玩的朋友。而郭源元日前才上「雙生過日子」11萬人訂閱的YouTube頻道，與雙胞胎合作拍讀信影片，可見確實交情不錯。郭源元過去以模特兒身分出道，後來與微風集團簽約，成為旗下女團Breeze的一員，之後也曾挑戰拍戲、上綜藝節目，2019年還跨界擔任圖文作家，推出自己的繪本《希望你喜歡》，相當多才多藝。2023年6月#MeToo運動爆發時，郭源元也曾出面指控陳建州性騷擾，此事當時引起巨大騷動。