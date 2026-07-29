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民眾黨團28日召開記者會指出，近日檢視各部會媒體宣傳、特別費及出國考察經費，發現陸委會、僑委會考察報告內容空泛、流於形式，批評是「假考察、真觀光」；對此，陸委會副主委沈有忠駁斥，一切都禁得起考驗。陸委會主委邱垂正今（29）日受訪直言，「我覺得這是天大的冤枉」，陸委會向來對政府的預算就是撙節使用，發揮最大的政策效果。「我覺得這是天大的冤枉」，邱垂正說，沈有忠昨天也有清楚的說明，陸委會如果有國際戰略溝通的機會的話，同仁一定就會在最撙節預算的情況下，爭取最好的國際戰略溝通的成果。邱垂正說明，陸委會出訪的行程都是密密麻麻的，而且非常的紮實，花最少的錢，贏得最多的這個國際的支持。向來他們出訪自己內控就會這樣。民眾黨看到的簡版的摘要，只有三頁，但是實際上是有33頁、有13000多字。每一趟陸委會出訪的，也包括他本人、副主委、同仁一定是紮紮實實的。邱垂正也說，雖然出訪的經費非常少，但是完成任務，從行程來看，幾乎沒有什麼真觀光，那不可能。他跟沈有忠都喜歡早上慢跑，他們唯一有自己的時間就是早上慢跑，維持體力。邱垂正說，謝謝外界給他們很多指教，他們也願意說明，希望大家給他們說明的機會，不要有誤解。陸委會向來對政府的預算就是撙節使用，發揮最大的政策效果。