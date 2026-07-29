我是廣告 請繼續往下閱讀

首相：相關死亡已增至13人 全力投入搜救

▲日本首相高市早苗。（圖／美聯社／達志影像）

熊本縣：3死、5人OHCA 至少7人失聯

AEON Mall爆炸釀死傷 疑瓦斯外洩釀禍

製紙廠煙囪倒塌 11人受困、2人OHCA

逾26萬人收到避難指示 9萬人發布最高級警戒

14萬戶停水、逾4萬戶停電 新幹線、航班受影響

餘震仍活躍 高溫恐增加救災難度

日本熊本縣28日下午發生規模7.1強震、最大震度7後，災情持續擴大。日本首相高市早苗29日上午表示，包含仍在調查是否與地震有關的案件在內，目前死亡人數已增至13人，另有多人失聯，搜救工作仍持續進行。根據日本放送協會（NHK）報導，日本首相高市早苗29日上午進入首相官邸時向媒體表示，目前包括仍在確認是否屬於地震相關死亡案件在內，死亡人數已達13人。她表示，目前已確認熊本縣出現重大人員傷亡，並造成建築物倒塌、火災、道路毀損等大規模災情，政府將持續以「搶救更多生命」為首要目標，全力投入搜救及災後應變。熊本縣29日上午召開災害對策本部會議表示，截至上午9時30分，全縣已確認3人死亡、5人呈現心肺停止狀態，另有31人受傷，至少7人仍下落不明。截至同一時間，全縣已開設465處避難所，共有9872人撤離安置；縣內約3萬6700戶停電，救災及復原工作仍在持續進行。此次地震發生約1個半小時後，嘉島町大型購物中心「AEON Mall熊本」發生猛烈爆炸，成為此次震災最嚴重事故之一。根據日本經濟新聞報導，當地消防單位表示，目前已確認3人死亡，其中包括一名20多歲女性；另有1名員工及4名顧客受傷送醫，所幸均有意識。現場仍傳出可能有員工受困，警消、自衛隊持續搜救中。日本政府高層透露，事發前曾接獲瓦斯外洩通報，不排除因地震造成瓦斯管線受損，引發爆炸，但真正原因仍待進一步調查。除了商場爆炸外，八代市日本製紙工廠也因地震發生重大工安事故。廠區一座煙囪部分倒塌，造成11名工人受困。目前已有2人救出，但均呈現心肺停止狀態，其餘9人安危仍待確認，搜救人員持續搜索。日本總務省消防廳表示，截至29日上午7時，熊本縣兩個市、超過9萬名居民已發布最高等級的「緊急安全確保」警報，呼籲民眾立即採取保命行動。另外，熊本縣及長崎縣共有超過26萬人收到避難指示，地方政府持續開放避難所，協助居民避難。此次強震也造成熊本縣基礎設施嚴重受創。日本國土交通省表示，全縣17個市町村約14萬戶停水，其中八代市全市約6萬戶受影響，已請日本水道協會調派供水車支援災區。九州電力指出，截至29日凌晨，熊本縣仍有4萬1730戶停電。交通方面，九州新幹線29日全天停駛；熊本市電則恢復營運，但為確保安全採取減速行駛。航空方面，日本航空（JAL）取消11個往返熊本機場航班，全日空（ANA）也取消2班航班。日本氣象廳已將此次一連串地震命名為「令和8年熊本地震」，並指出其活動特徵與2016年熊本地震相當類似。氣象廳提醒，未來一週仍須提防最大震度7等級的強震，尤其未來2至3天發生強烈餘震的可能性最高。此外，熊本29日最高氣溫預估達34度，30日起更可能連續出現35度以上的酷暑天氣。官方呼籲救災人員及災民應持續補充水分、適時休息，慎防熱傷害，同時留意餘震及建築物倒塌、土石崩落等二次災害。