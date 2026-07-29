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NBA唯一擁有十億美元身價的現役球員「詹皇」詹姆斯（LeBron James），今年夏天降薪加盟費城76人。然而，這位超級巨星的新住所可能不在費城。據多位NBA內部人士透露，詹姆斯正考慮定居紐約，並以「直升機」作為往返費城比賽與訓練的通勤工具。詹姆斯與76人簽下了一份2年800萬美元的老將底薪合約，第1年薪水約390萬美元，這意味著他接受了超過4800萬美元的降薪（比上季在湖人少了90%）。然而，他的通勤費可不便宜。從紐約到費城的直升機航程約40至50分鐘（開車需1.5小時）。紐約包機服務公司Wings Air透露，單趟包機費用約為6000美元，來回則高達12000美元。若以76人上季41場主場例行賽加26場主場訓練計算，詹姆斯整季來回67趟的飛行成本將高達80萬4000美元。這筆開銷將吃掉他新賽季五分之一的薪水。若詹姆斯選擇自購，一台常見的Robinson R44約60萬美元，高階的Airbus H125則超過200萬美元，且還需負擔全職飛行員與保養費用。若詹姆斯真的成為「超級通勤族」，他將面臨稅務與當地法規的挑戰，紐約市在7月1日剛生效的「臨時住所稅」，針對價值超過500萬美元的第二房產徵收6.5%的年度附加稅。此外，在費城工作卻住紐約，還將面臨複雜的跨州雙重課稅問題。紐約市民對直升機噪音早已怨聲載道，過去1年累計逾1.7萬件投訴。目前紐約市議會正推動「停止直升機」運動，試圖限制曼哈頓市屬直升機場僅能提供「必要性航班」起降。詹姆斯並不是第1位不住在費城的76人球員。前湖人總教練、曾在2017至2019年效力76人的瑞迪克（JJ Redick），當時就是和家人住在紐約布魯克林，每天開車通勤到費城練球與比賽。更早之前，傳奇球星張伯倫（Wilt Chamberlain（在效力費城期間，同樣選擇住在紐約，甚至還在哈林區經營一家夜店。詹姆斯並不會召開加盟記者會，因此預計要到9月下旬的球隊媒體日，才會正式對外公開他的決定。