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雖將台灣錯列為中國 外交部：台人申請簽證仍需本人赴處申辦紙本

南非連2年要求台灣遷處、降等改名

繼要求台灣駐處遷離其行政首都普利托利亞（Pretoria），並降等、更名為「台北商務辦事處」，南非「電子旅行授權」（ETA）系統的帳號註冊頁面，驚見將台灣列為「中國台灣」（Taiwan, China），護照核發國選單中的中華民國國旗，以及聯絡電話國碼「+886」，均使用「中國台灣」。對此，外交部昨（28）日表示，已指示駐南非代表處向南非政府表達嚴正關切與抗議。針對南非ETA系統將台灣列為中國一部分，外交部昨指出，南非ETA系統自2025年10月起分階段上線，首階段提供中國、印度、印尼及墨西哥等4國赴南非出席G20峰會的人員線上申請簽證；第二階段於同年11月開放上述4國一般公民申請；至於全面開放的第三階段，目前尚無確切時程。雖然ETA網站的註冊表單將台灣錯列為「中國台灣」，但台灣目前並不在開放申請名單內，使用者即使完成帳號註冊，仍無法進一步申請ETA。外交部說明，ETA是南非電子簽證（e-Visa）正式啟用前的先行制度，現階段僅適用於中國、印度、印尼及墨西哥公民。依照南非現行規定，台灣民眾赴南非仍須親自前往「南非聯絡辦事處」申辦紙本簽證，既有簽證申請管道並未受到影響。外交部重申，中華民國台灣是主權獨立國家，與中華人民共和國互不隸屬，南非ETA系統錯列台灣名稱並不符合事實。事實上在此前，南非政府自2024年10月起已兩度致函要求台灣駐處遷離首都普利托利亞。雙方持續磋商之際，南非外交部官網已將台灣代表處更名為「台北商務辦事處」，並將地址改列約翰尼斯堡（Johannesburg）。此外，南非政府2025年7月21日再以政府公報公告，將台灣2個駐處分別更名為「駐約翰尼斯堡台北商務辦事處」及「駐開普敦台北商務辦事處」。