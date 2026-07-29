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國民黨新媒體部前主任韋淳祐日前發布反毒油前導影片，因使用AI生成總統賴清德聲音遭到刑事局上門關切，台北市長蔣萬安昨承認拜託韋製作宣傳影片，更說「有事衝我來」。綠委林楚茵則反問，他可以接受被深偽聲音製作北市虐童幼兒園的廣告嗎？蔣萬安今（29）日則說，這是完全不一樣的事情，韋製作的影片有清楚標示AI影音，不會使人誤信。蔣萬安昨日坦承，上周拜會前主席朱立倫時，特別拜託韋淳祐團隊協助製作宣傳的影片，今天他要嚴正告訴賴政府，「有事衝著我來！不要針對小編查水表」蔣萬安今出席小貓熊亮相記者會，對於此事重申，民進黨公開要求檢調介入、民進黨議員公開要求警方辦案，這不是指揮辦案嗎？而先前北市虐童幼兒園拿蔣萬安的合影招生，綠委林楚茵反問，能接受被深偽聲音製作北市虐童幼兒園廣告嗎？蔣萬安說，這完全是不一樣的事情，韋製作的影片有清楚標示是AI影音，而且一開始也說明，「本人是苯駢芘」說明油品對人體的危害，對於偽造文書構成要件，這不會使人誤信，評論的人要對法律有所了解。