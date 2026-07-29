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金州勇士當家球星柯瑞（Stephen Curry）近期捲入交易傳聞，有美媒提出震撼構想，認為他若仍想挑戰生涯第5座總冠軍，應主動尋求轉戰邁阿密熱火，聯手好友「字母哥」安戴托昆波（Giannis Antetokounmpo）與阿德巴約（Bam Adebayo）。該構想指出，熱火具備柯瑞最需要的條件，字母哥與阿德巴約能提供禁區防守、籃板與換防能力，柯瑞則能補上外線空間與控球。如果湯普森（Klay Thompson）日後也加入，先發陣容將由柯瑞、湯普森、威金斯（Andrew Wiggins）、字母哥與阿德巴約組成，話題性與帳面戰力都相當驚人。柯瑞之所以成為交易話題核心，主因是外界對勇士現有陣容的競爭力失去信心。詹姆斯（LeBron James）今夏選擇加盟費城76人，讓勇士錯失最重要的補強目標；巴特勒（Jimmy Butler）又預計缺席新球季前段，球隊除了柯瑞之外，缺乏正值巔峰的全明星級戰力。勇士老闆拉卡布（Joe Lacob）也開始思考「後柯瑞時代」，球團希望在協助柯瑞爭冠之餘，同時替未來布局。熱火今夏補進字母哥後，已具備聯盟頂尖的禁區破壞力與防守核心，但陣容仍需要能拉開空間、主導進攻的頂級後衛。柯瑞的無球跑動、三分威脅與組織能力，正好能讓字母哥獲得更大的突破空間，也能減輕阿德巴約的進攻壓力。不過，熱火要完成交易並不容易。柯瑞新球季薪資超過6200萬美元，任何交易都需要複雜的薪資配平與大量選秀資產；而熱火先前換取字母哥後，能動用的籌碼勢必受到限制。柯瑞目前也沒有正式不可交易條款，所謂「隱性交易否決權」主要來自他的隊史地位，勇士幾乎不可能在未取得本人同意下將他送走。柯瑞目前合約將在2026－27球季結束後到期，並預計於8月29日起具備簽下2年、最高約1.367億美元延長合約的資格。