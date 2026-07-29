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截至昨晚7時台人均安 台積電、台達電等台廠未受影響

日本熊本縣昨（28）日下午發生規模7.1強震，台灣駐日代表李逸洋第一時間表示，目前台商、僑胞、留學生及旅行團均未傳出傷亡，台積電、研華、台達電等廠商營運與建物結構也未受重大影響；他並強調台日患難與共，台灣隨時願意提供支援。針對熊本強震，李逸洋昨發文指出，日本熊本縣下午4時27分發生芮氏規模7.1的強烈直下型地震，最大震度達7級。震央附近陸續傳出多起建築物倒塌、橋樑受損、民眾疑似遭活埋及建物火災等災情。李逸洋提到，九州新幹線及JR九州全面停駛，熊本縣境內4萬5千戶停電，部分地區通訊中斷；松橋交流道至八代交流道也出現「路面隆起」、「道路錯位」，部分路段已損壞。李逸洋指出，目前台商、僑胞、留學生及旅行團均未傳出人員傷亡，台積電、研華、台達電等廠商營運與建物結構也未受重大影響。不過，令人遺憾的是，熊本嘉島町大型商業設施「永旺夢樂城熊本」（AEON Mall Kumamoto）在地震後發生爆炸坍塌，造成多人死亡。李逸洋並強調，日本政府已在第一時間啟動災害救援機制，祈禱災情降至最低；台灣與日本患難與共，隨時可提供支援。