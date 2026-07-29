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日本熊本縣爆發「令和8年熊本地震」，最大震度飆破日本分級最高等級的，不僅造成永旺購物中心爆炸倒塌、南九州高速公路橋樑錯位等重大災情，更引發學界高度關注。東京科學大學教授中島淳一、京都大學防災研究所教授西村卓也不約而同指出，這起強震與關係密切，兩者極可能同屬一套地震機制，甚至是當年未完全釋放的能量，如今再度爆發。中島淳一分析，這次地震震源位於附近，與2016年熊本地震屬於同一套地震機制。差別在於，10年前的強震發生在斷層，這次則落在，兩起地震都是由地層橫向錯動所引發，震源相距約20公里。也因此部分研究人員推測兩起地震之間存在關聯，不過目前仍無法百分之百確認2016年的地震是否直接誘發這次強震，確切機制仍有待後續深入分析。西村卓也則進一步解釋，2016年熊本地震發生時，都曾出現錯動，但當年學界就已推測，日奈久斷層部分區段可能留下所謂的「」——也就是尚未完全破裂、能量未完全釋放的區段。西村研判，這次強震很可能正是這些殘留區段再度破裂所引發的結果。西村坦言，目前仍無法百分之百鎖定是哪一條斷層活動所致，但極可能與當地既有的活動斷層脫不了關係。由於日奈久斷層本身一路向南延伸，直逼一帶，這也意味著這次的震災影響範圍，很可能比2016年熊本地震，波及範圍不容小覷。他也提到，2016年熊本地震落幕後，學界其實就一直密切關注這個區域再次爆發強震的可能性——原因在於當地不只活動斷層分布密集，過去也一直被認為殘留著尚未釋放完的地震能量，本來就屬於地震風險偏高的區域。中島淳一補充指出，2016年熊本地震後，日奈久斷層南側——也就是這次震央附近的區域——長期持續出現規模不大的小型地震，顯示當地地質活動一直相當活躍。不過即便如此，這次直接演變成規模7.1的強烈地震，仍讓他直呼「意外」，坦言事前難以精準預估活動規模會擴大到這種程度。