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國巨（2327）今（29）日下午將舉行法人說明會，不過在法說會登場前，市場賣壓持續湧現，股價開低走低，一度下探508元，截至上午9時51分跌停鎖死在507元，跌幅逾9%，成交量已放大至3.8萬張，成為盤面弱勢指標之一。國巨早盤最低來到508元，陷入500元整數關卡保衛戰，隨後跌停鎖死507元。若與前波1220元高點相比，股價已大幅修正超過5成，跌勢也引發市場熱議，不少投資人在網路上自嘲，股價走勢宛如「富士山」。面對股價急跌，法人提醒，短線操作最重要的不是猜測反彈時點，而是確認市場賣壓是否真正告一段落。法人指出，若成交量仍持續放大、跌停家數未明顯減少，代表市場恐慌情緒仍未消退，此時貿然進場承接，風險相對較高。建議投資人先觀察兩項指標，首先是股價跌勢是否收斂，由急跌轉為量縮整理；其次則是法人籌碼是否開始回流，若外資或主力停止賣超、轉為承接，才較有機會形成短線底部。法人認為，若缺乏明確利多或籌碼尚未回穩，被動元件族群短線仍屬高風險區。不過，對中長線投資人而言，股價回檔反而提供重新檢視基本面的機會，包括營收成長、毛利率表現及庫存調整進度等，待股價完成築底後，再分批布局會是相對穩健的策略。國巨將於今日下午舉行法說會，市場高度關注四大議題，包括董事長陳泰銘是否親自出席、解除股票質押後的資金運用規劃、7月調漲產品價格對營收與獲利的貢獻何時顯現，以及下半年接單出貨比（B/B Ratio）展望，都將成為影響後續股價的重要觀察重點。