全台百貨再添重量級地標！位於高雄鳳山的「LaLaport高雄」由三井租下台糖 1.3 公頃土地、取得 30 年地上權。建物規劃地上 7 樓、地下 2 樓，樓地板面積達 6.2 萬坪，躍升全台最大純日系購物中心，原預計 2026 年第 3 季登場。針對民眾關心的電影院影城傳聞與開幕進度，《NOWNEWS今日新聞》特別向三井不動產求證，官方透露硬體已近完工，正全力推進使照審查。
🟡 LaLaport高雄有何亮點？全台最大購物中心
即將成為南台灣新地標的「LaLaport高雄」，座落於高雄鳳山國泰重劃區。三井不動產於 2021 年向台糖租下 1.3 公頃土地，以年租金約 7,680 萬元取得 30 年地上權。整體規劃地上 7 樓、地下 2 樓建築，總樓地板面積達 6.2 萬坪，規模一舉超越台中與台北南港，穩坐全台最大純日系購物中心寶座。交通緊鄰捷運橘線「鳳山西站」與衛武營，未來更將與興建中的捷運黃線交會，吸引龐大消費人潮。
🟡 LaLaport高雄有無影城？品牌進駐最新傳聞
「LaLaport高雄」全區規劃約 270 家專櫃品牌，包含國際流行時尚、日系生活雜貨與在地餐飲龍頭「漢來美食」。針對民眾熱搜「高雄 LaLaport 有沒有電影院？」據了解原先公布的規劃中並無影城設計，但近期市場傳出內部空間規劃有所微調，似乎有望回歸引進電影院，不過最終會由哪家影城業者進駐，目前仍待官方證實，在地人都十分期待。此外，目前已確定引進韓國知名數位藝術團隊操刀的「ARTE MUSEUM」沉浸式美術館，結合巨型 LED 視覺、立體音效與特製香氛，打造五感藝術體驗。
🟡 LaLaport高雄何時開幕？三井回應最新進度
外界原本預計商場將於 2026 年第 3 季登場，針對各界高度關注的正式開幕與營運時程，《NOWNEWS今日新聞》特別向日本三井不動產窗口發信求證。三井不動產回覆表示：「目前針對 LaLaport 高雄的相關開幕進度、招商資訊與時程，整體建築相關硬體皆已接近完工階段，目前正在積極進行使照取得等相關審查準備作業。後續關於開幕與招商相關資訊與進度，將會於使照取得後正式對外發布新聞稿。」期待朝聖的民眾仍需耐心等待使照順利取得後的官方消息。
💡 Mitsui Shopping Park LaLaport 高雄 設施資訊
商場名稱： Mitsui Shopping Park LaLaport 高雄（暫稱）
基地土地： 約 1.3 公頃（13,007 坪，向台糖租用 30 年地上權，年租金約 7,680 萬元）
樓地板面積： 約 6.2 萬坪（全台最大純日系購物中心）
建物規模： 地上 7 樓、地下 2 樓
店鋪數量： 約 270 至 280 間專櫃
影城規劃： 原規劃無影城，近期傳出設計微調有望引進，進駐業者尚不確定（以官方最終發布為準）
地址地點： 高雄市鳳山區國泰路二段與自由路口（華泰段 11 號地，緊鄰捷運橘線鳳山西站）
預計開幕時間： 原先規劃 2026 年第 3 季（待使照取得後，由三井不動產官方正式發布新聞稿）
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即將成為南台灣新地標的「LaLaport高雄」，座落於高雄鳳山國泰重劃區。三井不動產於 2021 年向台糖租下 1.3 公頃土地，以年租金約 7,680 萬元取得 30 年地上權。整體規劃地上 7 樓、地下 2 樓建築，總樓地板面積達 6.2 萬坪，規模一舉超越台中與台北南港，穩坐全台最大純日系購物中心寶座。交通緊鄰捷運橘線「鳳山西站」與衛武營，未來更將與興建中的捷運黃線交會，吸引龐大消費人潮。
「LaLaport高雄」全區規劃約 270 家專櫃品牌，包含國際流行時尚、日系生活雜貨與在地餐飲龍頭「漢來美食」。針對民眾熱搜「高雄 LaLaport 有沒有電影院？」據了解原先公布的規劃中並無影城設計，但近期市場傳出內部空間規劃有所微調，似乎有望回歸引進電影院，不過最終會由哪家影城業者進駐，目前仍待官方證實，在地人都十分期待。此外，目前已確定引進韓國知名數位藝術團隊操刀的「ARTE MUSEUM」沉浸式美術館，結合巨型 LED 視覺、立體音效與特製香氛，打造五感藝術體驗。
外界原本預計商場將於 2026 年第 3 季登場，針對各界高度關注的正式開幕與營運時程，《NOWNEWS今日新聞》特別向日本三井不動產窗口發信求證。三井不動產回覆表示：「目前針對 LaLaport 高雄的相關開幕進度、招商資訊與時程，整體建築相關硬體皆已接近完工階段，目前正在積極進行使照取得等相關審查準備作業。後續關於開幕與招商相關資訊與進度，將會於使照取得後正式對外發布新聞稿。」期待朝聖的民眾仍需耐心等待使照順利取得後的官方消息。
商場名稱： Mitsui Shopping Park LaLaport 高雄（暫稱）
基地土地： 約 1.3 公頃（13,007 坪，向台糖租用 30 年地上權，年租金約 7,680 萬元）
樓地板面積： 約 6.2 萬坪（全台最大純日系購物中心）
建物規模： 地上 7 樓、地下 2 樓
店鋪數量： 約 270 至 280 間專櫃
影城規劃： 原規劃無影城，近期傳出設計微調有望引進，進駐業者尚不確定（以官方最終發布為準）
地址地點： 高雄市鳳山區國泰路二段與自由路口（華泰段 11 號地，緊鄰捷運橘線鳳山西站）
預計開幕時間： 原先規劃 2026 年第 3 季（待使照取得後，由三井不動產官方正式發布新聞稿）