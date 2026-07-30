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紐約洋基正與坦帕灣光芒爭奪美聯東區龍頭，後方還有波士頓紅襪緊追，加上賈吉（Aaron Judge）、史坦頓（Giancarlo Stanton）等主力受到傷勢影響，美媒列出交易大限前7名補強人選，從兩屆賽揚獎得主史庫柏（Tarik Skubal）、終結者米勒（Mason Miller），到能立即改善打線的捕手傑佛斯（Ryan Jeffers），都有可能成為洋基最後衝刺的目標。史庫柏可能是今年交易市場最大咖，若洋基成功搶下，可與佛萊德（Max Fried）、柯爾（Gerrit Cole）及史利特勒（Cam Schlittler）組成豪華輪值。洋基先發深度原本就不差，但取得史庫柏後，也能將其他投手移往牛棚，一次提升先發與後援戰力。史庫柏本季曾因手肘問題缺陣，復出後仍展現壓制力，近期更曾投出7.1局、12次三振的代表作。只是老虎索價極高，洋基若想加入競價，勢必得動用頂級新秀。相較於先發輪值，洋基更迫切的問題其實是捕手。主戰捕手威爾斯（Austin Wells）本季OPS長期徘徊在0.500左右，傑佛斯因此成為理想人選。他本季打擊率2成84、OPS達0.933，不只能接管蹲捕，也能直接進入打線中段。洛磯捕手古德曼（Hunter Goodman）則具備右打長打能力，合約可控制至2029年，除了捕手也能擔任指定打擊。洋基在賈吉與史坦頓缺陣期間缺少右打火力，古德曼的三振率雖高，卻很符合球隊依賴全壘打的進攻型態。牛棚方面，教士終結者米勒是最豪華選項。他擁有頂尖球速與三振能力，且仍有多年控制權，若與貝德納（David Bednar）搭檔，可讓洋基季後賽後段局數更具壓制力。兩隊近期也傳出互相評估新秀籌碼，洋基首輪新秀基爾比（Dax Kilby）被視為可能進入談判的人選。另一選擇是目前效力大都會的韋佛（Luke Weaver）。他曾是洋基2024年美聯冠軍班底，並一路接下終結者工作，球團對他的抗壓性與角色都相當熟悉，只是同城球隊是否願意交易仍是問題。巨人三壘手施密特（Casey Schmitt）能鎮守多個內野位置，也是市場上少見的右打者，可在傷兵歸隊前補足火力，之後再轉為工具人。天使游擊手尼托（Zach Neto）則是更高階的選擇，不僅能解決洋基目前游擊戰力不足，也能成為未來數年的長期核心。整體而言，史庫柏與米勒屬於足以改變季後賽戰局的重磅補強，但交易代價同樣驚人；傑佛斯或右打內野手則更符合洋基現階段需求。