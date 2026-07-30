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洛杉磯快艇與多倫多暴龍已談妥雷納德（Kawhi Leonard）重返多倫多的重磅交易，英格拉姆（Brandon Ingram）則將成為前往洛杉磯的主要籌碼，但交易因NBA調查快艇是否規避薪資上限而暫停。若調查遲遲沒有結果，這筆交易甚至可能卡到10月訓練營或新球季開打，讓原本準備離隊的英格拉姆繼續以暴龍球員身分報到。《The Athletic》記者霍林格（John Hollinger）指出，除非調查迅速確認快艇沒有違規，或球團接受聯盟提出的處分，否則整個調查、裁決及後續程序可能持續數月。屆時英格拉姆與迪克（Gradey Dick）在名義上仍屬暴龍，雷納德也依舊是快艇球員，形成NBA過去未曾出現的交易真空狀態。最尷尬的情況，是英格拉姆傷癒後已具備出賽條件，卻仍留在一支公開準備交易他的球隊。若暴龍相信交易最終仍會完成，勢必不願冒著受傷風險讓他上場；但若直接將健康球員雪藏，又可能干擾訓練營安排與球隊輪替。迪克同樣面臨類似處境，暴龍既不能完全把兩人排除在新球季計畫之外，也無法確定他們會留隊多久。快艇方面則必須繼續保留雷納德的位置，兩隊的薪資、名單與戰術布局全部被調查結果綁住。聯盟調查源於雷納德與環保企業Aspiration簽下的2800萬美元代言合約，外界質疑該合約可能是快艇透過第三方提供額外報酬，以規避NBA薪資上限。快艇與老闆鮑爾默（Steve Ballmer）否認違規，NBA則委託外部律師事務所展開調查。可能處分包括罰款、沒收未來選秀權，甚至撤銷雷納德合約。不過隨著2026年選秀已結束、雷納德合約只剩最後一年，部分原本最具殺傷力的處分效果正在降低；聯盟若沒收快艇2029年之後的首輪籤，仍可能對球隊未來造成重大影響。NBA已告知暴龍，若在調查完成前強行完成交易，可能必須自行承擔雷納德合約遭撤銷或其他處分的風險，因此球團選擇暫緩交易。這也讓原本象徵雷納德重返2019年冠軍之地的交易，逐漸變成一場行政與法律程序的拉鋸戰。若聯盟無法在訓練營前作出裁決，英格拉姆究竟該不該替暴龍出賽，將成為新球季開打前最尷尬的問題。