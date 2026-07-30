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NBA調查洛杉磯快艇是否透過場外合約，額外支付雷納德（Kawhi Leonard）2800萬美元、藉此規避薪資上限，至今已持續約10個月。儘管聯盟主席席佛（Adam Silver）希望在新球季開打前結案，但最新消息指出，一旦NBA與球員工會無法對調查結果及處分取得共識，案件可能進入仲裁，甚至一路拖到2027年。事件源於雷納德與環保公司Aspiration簽下的代言合約。該公司過去曾與快艇達成3億美元贊助協議，外界質疑雷納德取得的2800萬美元，實際上是快艇透過第三方提供的額外薪資。快艇與老闆鮑爾默（Steve Ballmer）均否認違規，聯盟則委託紐約律師事務所Wachtell Lipton展開獨立調查。案件遲遲無法結束，關鍵不只在蒐證，也涉及聯盟與球員工會的角力。球員工會執行長凱利（David Kelly）認為，目前沒有跡象顯示調查單位掌握足以處分雷納德的證據；消息指出，若NBA仍執意開罰，工會將毫不猶豫把案件交由中立仲裁人裁決。因此，NBA若想在新球季前迅速結案，必須提出難以反駁的證據，或與快艇、球員工會談妥處分。否則案件進入仲裁後，雙方還要經過資料交換、聽證與裁決程序，時間可能跨越整個2026－27球季。若最終證實快艇規避薪資上限，可能面臨高額罰款、沒收未來選秀權，雷納德的相關合約也可能受到影響。NBA過去最著名案例，是灰狼在2000年與史密斯（Joe Smith）簽訂秘密協議，最初遭沒收5枚首輪籤、罰款350萬美元，球員合約也被撤銷。不過，調查時間拖得愈久，部分處分效果也逐漸降低。快艇原本最具價值的2026年第5順位選秀權已經使用，雷納德合約也只剩最後一年；聯盟若要形成足夠嚇阻力，可能改為沒收快艇2029年後仍能控制的首輪籤。席佛7月中旬曾表示，雖然調查花費的時間超出預期，但仍相信能在新球季開始前完成。然而NBA隨後回應，目前調查仍在進行，還有工作尚未完成，也沒有設定結案時間。這項調查同時牽動雷納德轉戰暴龍的交易。只要聯盟尚未確認合約是否可能遭到撤銷或處分，暴龍就不願承擔風險完成交易。原本只牽涉快艇與雷納德的薪資爭議，如今已演變成可能影響兩隊新球季布局、甚至延續至2027年的NBA重大案件。