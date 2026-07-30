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▲庾恩利（左）回答問題時直接表態如果節目組再邀請他，他也不會再去《桃花塢》。（圖／翻攝自微博＠小白娛時記）

▲庾恩利（右）後來和彭冠英（左）感情有升溫。（圖／翻攝自微博＠En-Li恩利工作室）

伊能靜與庾澄慶的兒子「小哈利」庾恩利2021年出道，以歌手、藝術家的身分進入演藝圈，近期頻上中國節目露臉，還成為慢綜藝《五十公里桃花塢》的嘉賓，但他最近在節目中的快問快答環節，說話超直白，讓不少觀眾都看傻。庾恩利先是火速回答了自己的黑名單，最不喜歡跟彭冠英玩、覺得時尚品味最差，接著又表示自己不會再來參加該節目，說話風格超犀利。《五十公里桃花塢》是中國實境類綜藝節目，通常會找來15名左右的新生代、資深藝人，共同在鄉下居住21天，體驗新舊世代磨合以及自給自足的生活。庾恩利加入今年播出的第6季，被中國網友笑稱是「00後來整頓職場」，因為庾恩利說話風格超直白，完全不怕得罪前輩，也不想討好節目組。當他被「老塢民」孟子義、徐志勝提問「最不喜歡跟誰玩」時，庾恩利秒答是男演員彭冠英，理由是因兩個人不太熟，庾恩利還笑說：「我還能說倒數第3名」，結果被徐志勝慌忙打斷，生怕他得罪更多人，連忙擺手說「不用了」。接著庾恩利又被問「誰的時尚品味最差？」他也是立刻回答王子奇，還加碼吐槽：「我都跟他說過，我們在廁所，他說我平常不會穿這種衣服，我說對，你不會穿這麼時尚的。」最後，徐志勝又問他，覺得這季《桃花塢》辦得怎麼樣，本以為這是送分題，怎料庾恩利再度不按套路回答：「還行吧，不會再來了」，讓現場眾人嚇壞。庾恩利透露自己本來也沒想來，是被媽媽伊能靜逼的，這番回答讓孟子義、徐志勝直接笑到摀臉，不敢看鏡頭。庾恩利也因此被粉絲大讚個性不做作、很真性情，但也有觀眾認為這是情商低、沒分寸的表現。不過當事人彭冠英、王子奇都表示不介意，彭冠英更主動找庾恩利搭話，說自己快被他的回答笑死，因為兩人確實真的不熟，只是沒想到庾恩利會這樣直接說出來。後期錄影時，彭冠英還主動幫庾恩利拍跳舞影片，雙方互動這才增加，氣氛也不尷尬了。