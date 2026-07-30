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▲王陽明（右圖後排左）的外公是海運大王王天一（左圖左）。（圖／王陽明IG＠sunnyboyyy）

▲王陽明的父親王正柱（右）是早期是台灣宏碁電腦在美國紐澤西州的代理商。（圖／王陽明IG＠sunnyboyyy）

「台灣第一帥」王陽明出道15年，代表作有電視劇《我可能不會愛你》、國片《角頭》系列，他近日拍影片承認自己是高富帥，擁有很好的起跑點，而究竟王陽明財力有多雄厚，身為當紅男神的他不但身價破億元台幣，家世也相當顯赫，外公是「一代船王」陽明海運前董事長，父親從事電子代理業，總身家粗估百億元跑不掉。王陽明可說是含著金湯匙出身，他的外公王天一曾經擔任陽明海運前董事長，後來也成立「光明海運」，在海運界有著舉足輕重的地位，父親王正柱早期是台灣宏碁電腦在美國紐澤西州的代理商，隨後轉往中國大陸經商，開創有機農產事業，版圖擴及當地40多個省市，並常年投身公益與教育資助事業，家族資產可觀。此外，王陽明的明星老婆蔡詩芸也是身家不凡，父親在澳洲是著名的建築師與知名商賈，家族在澳洲當地擁有廣大的房產與大片土地，同樣擁有富豪背景。王陽明當年在張艾嘉的引薦下出道，經歷過一年僅賺13萬元的低迷期，扣掉經紀公司抽成後幾乎所剩無幾，但如今他已是兩岸三地的一線演員與時尚圈寵兒，代言、活動與戲約不斷，也因此累計破億元的個人財產，私下收藏許多名車和名錶，曾經耗資880萬元購買限量跑車寵妻，也經常分享各款價值不菲的勞力士、百達翡麗等名錶收藏，展現豐厚財力。